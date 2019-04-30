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В откровенном наряде и со слонами: Ким Кардашьян взорвала сеть экзотическими снимками

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2019 - 22:31
В откровенном наряде и со слонами: Ким Кардашьян взорвала сеть экзотическими снимками
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Светская львица тоскует по Бали

Ким Кардашьян – примерная жена, заботливая мать, бизнесвумен, эпатажная светская львица… Пора познакомиться с еще одной ипостатью 38-летней звезды – оказывается, она большая любительница природы и животных в частности. Несколько часов назад Ким поделилась в своем Instagram живописными снимками с отдыха на Бали, где они были вместе с ее супругом Канье Уэстом. "Скучаю по Бали! И удивительному парку слонов", – написала Ким под фото, где она трогательно обнимает слона.

Ким Кардашьян на Бали

В откровенном наряде и со слонами: Ким Кардашьян взорвала сеть экзотическими снимками

Ким Кардашьян и Канье Уэст на Бали (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но, как обычно, в центре внимания оказался не слон, а откровенный образ звезды. Ким позирует в черном купальнике, верх которого максимально демонстрирует пышную грудь красавицы. Черная юбка с высокой талией и соблазнительным вырезом до бедра открывает ее ноги. А дополняют картину длинные распущенные по плечам волосы, крупные золотистые колье браслет, а также черные кроссовки и очки. Тело Ким покрыто легким золотистым загаром, а на лице – легкий макияж в натуральных тонах. Разумеется, столь экзотические снимки не могли не "взорвать" сеть. Только за час фото собрало более миллиона лайков и около 7 тысяч комментариев.

В откровенном наряде и со слонами: Ким Кардашьян взорвала сеть экзотическими снимками

Ким Кардашьян на Бали (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Ты так великолепна! Я тоже скучаю по Бали", – написала младшая сестра Ким – Хлои Кардашьян.

"Королева природы! О боже!", "Это тело…", "Последнее фото… Я еще никогда так не хотел стать слоном", "Я просто сражен третьим снимком", "Почему мои снимки с Бали не так прекрасны?", "Слоны просто великолепны, но твой наряд круче!", "Как горячо! Как прекрасно", "Ты намного красивее слонов".

Впрочем, многие фолловеры возмутились поведением Ким, предположив, что они с мужем совершили прогулку на слонах. "Не катайся на слонах!", "Ты сумела насладиться островом или просто сделала пару снимков?", "Перестаньте кататься на слонах!", "Я очень рад видеть, что ты не на слоне сверху", – написали они.

К слову, поездку на Бали они вершили еще неделю назад. И Ким очень вдохновилась островом. На одном из недавних постов она написала: "Это одно из самых красивых и успокаивающих мест на земле, где мне довелось побывать вместе с Канье… Это было невероятно: испытать атмосферу этого места и насладиться культурой …", – написала она, выложив серию фото с путешествия.

Так, Ким Кардашьян в питоновом наряде сверкнула внушительным декольте

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