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Отгребал: Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2020 - 15:45
Отгребал: Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом
Сергей Притула с сыном Димой (фото: Новый канал)

Телеведущие "Нового канала" поделились трогательными воспоминаниями

10 апреля мир отмечает особый семейный праздник – День брата и сестры. Наверняка у каждого найдется несколько веселых историй или воспоминаний из детства, связанных с родными. Ведущие "Нового канала" Сергей Притула, Татьяна Мокриди и Макс Узол поделились своими историями

Брат защитит

Отгребал: Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом

У Сергея Притулы есть старший брат Василий. Ведущий «СуперИнтуиции» рассказал, чем они с братом похожи, и как часто дрались, когда были детьми.

Насправді не такі ми вже з братом і різні, – рассказывает Сергей. – Просто моя праця в публічній сфері. А брат Василь – адвокат. Він великий професіонал у тому, чим займається. І багато працює над самовдосконаленням. У прагненні бути найкращим у своїй царині ми подібні. У дитинстві частенько билися. Ну, як билися… я «вигрібав». Все ж різниця майже у чотири 4 роки не залишала шансів. Та і брат завжди більше дружив зі спортом: карате, рукопашний бій, жонглювання пудовими гирями… Він не лише міг дати прочухана, насамперед, захищав. Відверто кажучи, поки Василь не закінчив школу, мені жилося достатньо комфортно старшокласники не ображали, бо знали, що брат заступиться, і буде непереливки. А зараз ми два дорадчих органи один одному.

Сильная связь

Отгребал: Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом

Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити Нового канала «Від пацанки до панянки», была рада появлению младшей сестры. По ее словам, с ней они дружны с самого рождения.

– Самый большой подарок, который сделали мне родители, – это моя младшая сестра, – говорит Татьяна. – Мы очень близки, и не можем друг без друга. Нас разделяет огромное расстояние, поэтому иногда не видимся годами. Самое яркое воспоминание детства: это как родители принесли писклявый сверток и положили на кровать. Я рассмотрела куколку и сказала: «Это будет Наташа». В свои почти пять лет дала имя младшей сестренке. Уже более 20 лет она живет в США и носит фамилию Кеннеди. Нас спасает Fice Time, говорим несколько раз в сутки. Между нами настолько сильная связь, что совпадают настроение и вкусы. Мы умудряемся покупать одинаковые платья в разных частях земного шара, а затем хохочем со слезами на глазах. Самая большая наша мечта каждый год – отпуск вместе со всей семьей. Но в этом году эпидемия внесла свои коррективы. Последний месяц думаем лишь об одном: чтобы все были живы и здоровы.

Коза-дереза

Отгребал: Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом

Отгребал: Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом

Ведущий тревел-реалити «У кого більше?» Максим Узол вместе со старшей сестрой нередко искал приключения.

– У меня есть старшая сестра Инна, – делится Макс. – Нередко мы с ней ходили в походы. Ну, как в походы – в конец улицы, там поляна была, старое кладбище со старинными дореволюционными крестами. Настолько старое, что там гуляли люди и паслись козы с коровами. Для нас, детей, это было абсолютно нормально – тусить на кладбище. Как-то мы с друзьями и сестрой пришли туда в «поход»: постелили одеяло на холмик, разложили хлеб и котлеты. Но этого нам показалось мало. Мы придумали провернуть невиданной наглости преступление! Подоить чужую козу. Никто из нас этого не умел, но мы взяли крышку от банки и окружили бедное животное. Я держал за рога, подруга за пятую точку, а моя сестра как старшая начала тянуть несчастную козу за вымя. Та стала брыкаться и бодаться. Было стремно, что нас застанет хозяйка животного и сдаст родителям. Но мы все-таки рискнули, и минут через 10, ценой титанических усилий нам удалось надоить аж полкрышечки молока! Ну, где-то по капель 10 на каждого. Это было самое вкусное молоко в жизни!

Вместе с нашими ведущими соблюдайте карантин, присоединяйтесь к флешмобу #залишайсявдома. А пока нет возможности встретиться с родными, позвоните им и поздравьте с праздником по телефону!

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