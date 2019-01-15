ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2019 - 19:00

Видео: РБК-Украина

Украинские звезды убежали прочь от зимы в теплые края и на экзотические курорты, откуда регулярно радуют своих поклонников фото и видео с отдыха. Правда, нашлись и те, кто предпочел остаться в Украине или уехать в рождественскую Европу. Какие направления и страны выбрали знаменитости расскажет LITE.

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха совместила приятное с полезным – во время работы и отдыха в Польше она успела посетить теплый бассейн под открытым небом. В Instagram певица показала, как бесстрашно выскакивала в снег прямо из воды.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Светлана Лобода с дочерью отправилась на Мальдивы – поближе к океану и акулам, как заявила она сама. Артистка не только предавалась беззаботному отдыху, но и не забывала о занятия спортом и танцами. Звезда показала завидную растяжку, которую она делает на мосту, а также отметила, что упражнялась с тренером по танцам 5 часов в день.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Молодая украинская певица боливийского происхождения, а также участница шоу Танці з зірками Michelle Andrade  для зимнего отдыха выбрала Европу. Она провела праздники в Испании.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Мишель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Звездная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов также решили побаловать себя после напряженного рабочего графика отдыхом в теплых странах. Выбор семейной четы пал на экзотический остров Маврикий.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов(instagram.com/gorbunovyuriy)

Также на Маврикии решила отдохнуть и певица Джамала с мужем. Она с удовольствием прогуливалась по пляжу в роскошном платье-вышиванке, а также делилась фото в купальнике.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Телеведущий Александр Скичко вместе с женой отправился в африканскую Кению. Его очень впечатлила встреча с дикой природой, а также знакомство с местными жителями и фауной.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Александр Скичко (instagram.com/aleksandrskichko)

Певица Настя Каменских также не удержалась от соблазна махнуть в теплые края. Она регулярно радует поклонников фотосессиями в купальнике прямиком из жаркой Мексики.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Народная артистка Украины Ольга Сумская с семьей на праздники посетила известный украинский горнолыжный курорт Буковель, откуда делилась фото и видео в Instagram.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Ольга Сумская с супругом (instagram.com/olgasumska)

Для отдыха солнечное Майами выбрали Ани Лорак, Лилия Подкопаева и Оля Полякова, также там успела побывать и Санта Димопулос.  Знаменитости  удовольствием показывали пляжные фото и демонстрировали стройные фигуры.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Лилия Подкопаева и Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Украинская певица и актриса Даша Астафьева решила посетить райский остров Бали. Яркими и красочными снимками она не упускала возможности радовать поклонников в соцсетях.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк на рождественских каникулах отдохнула и покаталась в Буковели.

К слову, Надя Дорофеева и Владимир Дантес полетели в отпуск в Дубае, где певица в первый же день слегла с температурой.

Интересно, что ОАЭ для семейного отдыха выбрал и Дмитрий Монатик. Вместе с женой он успел встретиться с Дорофеевой и Дантесом и провести вечер в приятной компании.

"Решилась и не зря": Дорофеева с Дантесом отправилась в воздушное приключение "Сложно привыкнуть": Джамала на Маврикии похвасталась курортными достижениями
Новости Украины отдыхзвезды
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь