Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды

Видео: РБК-Украина

Украинские звезды убежали прочь от зимы в теплые края и на экзотические курорты, откуда регулярно радуют своих поклонников фото и видео с отдыха. Правда, нашлись и те, кто предпочел остаться в Украине или уехать в рождественскую Европу. Какие направления и страны выбрали знаменитости расскажет LITE.

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха совместила приятное с полезным – во время работы и отдыха в Польше она успела посетить теплый бассейн под открытым небом. В Instagram певица показала, как бесстрашно выскакивала в снег прямо из воды.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Светлана Лобода с дочерью отправилась на Мальдивы – поближе к океану и акулам, как заявила она сама. Артистка не только предавалась беззаботному отдыху, но и не забывала о занятия спортом и танцами. Звезда показала завидную растяжку, которую она делает на мосту, а также отметила, что упражнялась с тренером по танцам 5 часов в день.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Молодая украинская певица боливийского происхождения, а также участница шоу Танці з зірками Michelle Andrade для зимнего отдыха выбрала Европу. Она провела праздники в Испании.

Фото: Мишель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Звездная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов также решили побаловать себя после напряженного рабочего графика отдыхом в теплых странах. Выбор семейной четы пал на экзотический остров Маврикий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов(instagram.com/gorbunovyuriy)

Также на Маврикии решила отдохнуть и певица Джамала с мужем. Она с удовольствием прогуливалась по пляжу в роскошном платье-вышиванке, а также делилась фото в купальнике.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Телеведущий Александр Скичко вместе с женой отправился в африканскую Кению. Его очень впечатлила встреча с дикой природой, а также знакомство с местными жителями и фауной.

Фото: Александр Скичко (instagram.com/aleksandrskichko)

Певица Настя Каменских также не удержалась от соблазна махнуть в теплые края. Она регулярно радует поклонников фотосессиями в купальнике прямиком из жаркой Мексики.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Народная артистка Украины Ольга Сумская с семьей на праздники посетила известный украинский горнолыжный курорт Буковель, откуда делилась фото и видео в Instagram.

Фото: Ольга Сумская с супругом (instagram.com/olgasumska)

Для отдыха солнечное Майами выбрали Ани Лорак, Лилия Подкопаева и Оля Полякова, также там успела побывать и Санта Димопулос. Знаменитости удовольствием показывали пляжные фото и демонстрировали стройные фигуры.

Фото: Лилия Подкопаева и Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Украинская певица и актриса Даша Астафьева решила посетить райский остров Бали. Яркими и красочными снимками она не упускала возможности радовать поклонников в соцсетях.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк на рождественских каникулах отдохнула и покаталась в Буковели.

К слову, Надя Дорофеева и Владимир Дантес полетели в отпуск в Дубае, где певица в первый же день слегла с температурой.

Интересно, что ОАЭ для семейного отдыха выбрал и Дмитрий Монатик. Вместе с женой он успел встретиться с Дорофеевой и Дантесом и провести вечер в приятной компании.