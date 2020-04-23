Не только отдавать, но и получать: Каменских поделилась лайфхаками крепких отношений

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя отмечает, как важно знать своего любимого и близкого человека

Настя Каменских каждый день заряжает энергией свою многомиллионную армию фолловеров. Проходит вторая неделя онлайн-курса от Насти — “Жизнь в стиле NK”. Во время карантина Настя решила делиться с поклонниками своими знаниями и жизненным опытом. Успешная красотка уже делилась правилами тайм-менеджмента, питания, выбора косметики и даже писала список любимых аффирмаций — установок для счастья и уверенности в себе. Настала очередь “покопаться в личном”. Так, Настя рассказала, как наладить отношения с близкими и любимыми! Как их лучше узнать и правильно обмениваться с людьми положительной энергией.

Четверг, как ранее рассказывала Настя, проходит под желтой цветовой гаммой. Значит, необходимо наполняться добром и позитивом.

“Ни для кого не секрет, что для гармонии отношений, как и в других сферах жизни, очень важен баланс, в том числе и в наполнении добром”, — пишет Настя.

Чтобы разобраться в отношениях с близкими, Каменских советует следующие шаги:

1. Делаем табличку: пишем список близких людей и по каждому из них напишем: что он любит, какой цвет, какую еду, о чем мечтает, что бы хотел получить на ближайший праздник, День рождения или на Новый год, что загадывает каждый вечер. Эта практика прояснит, насколько хорошо мы знаем своих близких, насколько внимательно к ним относимся.⠀

2. Если вы обнаружите пробелы, их нужно заполнить. Поговорите с близкими во время ужина или за чашкой чая/кофе. А если окажется, что вы все знаете - это прекрасно. Подумайте, какой подарок вы можете сделать прямо сегодня. Не обязательно что-то покупать, это даже не обязательно должна быть вещь. Лучше всего, чтобы это были эмоции, прекрасные воспоминания, чай/кофе в постель, любимое блюдо на ужин, совместное времяпровождение, тёплые слова.

3. Далее напишите по отдельности имя каждого вашего близкого и запишите, какие у вас сейчас отношения и во второй колонке - какими вы хотели бы, чтобы эти отношения были. А в третьей запишите, какие лично ваши 3-5 действий смогут улучшить ваши отношения с этим конкретным человеком.

4. Конечно, в любых отношениях важно не только отдавать, но и получать. Ведь это закон баланса. Всегда начните с себя, но если вдруг вы понимаете, что вам не хватает чего-то в отношениях - попросите то, что вы бы хотели получить от человека (но ваше желание должно быть соизмеримо с возможностями). Может, если вы каждый день готовите завтраки, обеды и ужины, вам было бы приятно получить чашку кофе в постель в выходной день! ⠀

5. Поговорите с этим человеком, очень мягко и спокойно: что он очень важен и дорог вам ;вы были бы очень ему благодарны, если...

“Все мы по-разному смотрим на мир и чтобы донести что-то другому человеку, нужно быть эмпатичным, то есть чувствовать других людей, уважать их эмоции и настроение. И не стесняйтесь говорить о чувствах, раскройтесь перед своими близкими и они раскроются вам навстречу. Желаю вам любви и баланса в жизни. И обязательно наполняйтесь сегодня желтым!” — подытожила Настя.

Фолловеры певицы оставили ей также волну позитива в виде приятных комментариев:

“Ты очень мотивируешь”

“Спасибо за советы, вообще спасибо за всё”

“Благодарю Вас за прекрасное утро и настрой”

“Очень классные советы и задания”

“Сегодня мой самый лучший день вдвойне! В мой день рождения НК выбрала мой любимый цвет”

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о секретных способах все успевать.