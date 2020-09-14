"От пельменя до цветочка": Маша Ефросинина показала, как наводит красоту по утрам

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая с мужем провели насыщенный уикенд во Львове

Маша Ефросинина нескучно провела выходные - вместе с мужем Тимуром Хромаевым телеведущая отправилась на Львовщину, где они посетили необычный парк и отдохнули в роскошном отельном комплексе. Красочными фото в эффектном образе знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

Также Маша, которой недавно исполнился 41 год, показала свои утренние ритуалы красоты, которые помогают ей превратиться из заспанной женщины в лучезарную красотку. Она опубликовала видеоролик, в котором запечатлела этапы такого перевоплощения.

Так, сначала растрепанная ведущая наносит на лицо и шею массажный крем и хорошенько его растирает специальными движениями. После чего брызгает какой-то спрей, занимается прической и наносит макияж. В конце Ефросинина предстает в женственном луке.

"Мой прыжок от запухшего пельменя до аленькАга цветочка занимает минут 45-60. А ваш?" - прокомментировала видео звезда.

Так, на Маше - длинное платье в горошек лавандового оттенка, а дополнила романтичный образ она миниатюрной сумочкой и шляпкой от Ruslan Baginskiy.

Вместе с мужем они побывали на открытии парка современной украинской скульптуры PARK302 недалеко от Львова, который очень ее впечатлил.

Маша Ефросинина покорила женственным луком в лавандовом платье в горошек (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Это Львов, детка! Отныне, находясь в любой точке мира, вы сможете с гордостью заявлять, что Украина может гордиться не только нашими спортсменами, артистами, художниками и духом свободы! А и настоящим, признанным мировым сообществом Современным Скульптурным Парком! Проект, создававшийся более шести лет; около сорока невообразимой красоты скульптурных сооружений, расположенных на гектарах земли, подарят вам тот вид впечатлений, которые «на всю жизнь». Вход свободный для всех желающих - главное, не ленитесь, приезжайте! И испытайте ту гордость за наших талантливых художников, которой сегодня переполнена я!!! @park_3020 живи, наполняйся, разрастайся, вдохновляй!!!!" - рассказала о поездке ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина раскрыла правду о романе с Юрием Горбуновым в юности, когда они вместе вели программу "Подъем".

Также Маша Ефросинина покорила трендовым осенним луком - телезвезда примерила кюлоты и рубашку с принтом.