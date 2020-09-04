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Кюлоты и блузка с принтом: Маша Ефросинина покорила трендовым осенним луком

Пятница 04 сентября 2020 15:31
Кюлоты и блузка с принтом: Маша Ефросинина покорила трендовым осенним луком
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая прошлась по Киеву в стильном образе

Маша Ефросинина дома предпочитает обходиться без макияжа и носить удобную одежду в спортивном стиле, а вот на публике телеведущая появляется в стильных и элегантных образах. Так, на днях знаменитость прогулялась по улицам Киева в трендовом осеннем луке.

41-летняя теледива выложила фото, на котором запечатлена в модных брюках-кюлотах со стрелками мятного цвета и рубашке с геометрическим принтом и длинными завязками, напоминаюющими галстук.

Эффектный аутфит Маши дополнили светлые босоножки на каблуках и маленькая кожаная сумка на короткой ручке от Christian Dior. Также она надела массивные солнцезащитные очки и сделала лаконичную укладку с прямыми волосами.

Кюлоты и блузка с принтом: Маша Ефросинина покорила трендовым осенним луком

Маша Ефросинина восхитила стильным осенним луком с трендовыми кюлотами (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Когда за лето купальник надет...ни разу", - шутливо написала под снимком Ефросинина.

Фолловеры оценили эффектный образ ведущей и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

  • как красиво!!!!
  • Як завжди, розкішна
  • Может зимой получится?
  • Красивая, модная и стильная
  • Супер лук как обычно. Я тоже за лето ни разу не плавала. Следующее лето не за горами
  • Приятно смотреть-красивая ,умная ,позитивная
  • Маша, вы прекрасны! Очень стильная и элегантная
  • вау, просто француженка
  • Роскошная блуза у Вас! И вцелом, образ
  • На цьому фото,ви схожі на маму

Кюлоты и блузка с принтом: Маша Ефросинина покорила трендовым осенним луком

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Маша Ефросинина раскрыла правду о романе с Юрием Горбуновым в юности, когда они вместе вели программу "Подъем".

К слову, недавно Маша честно призналась, в чем секрет ее стройности. Все дело – в правильном подходе к питанию.

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