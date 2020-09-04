Кюлоты и блузка с принтом: Маша Ефросинина покорила трендовым осенним луком

Телеведущая прошлась по Киеву в стильном образе
Маша Ефросинина дома предпочитает обходиться без макияжа и носить удобную одежду в спортивном стиле, а вот на публике телеведущая появляется в стильных и элегантных образах. Так, на днях знаменитость прогулялась по улицам Киева в трендовом осеннем луке.
41-летняя теледива выложила фото, на котором запечатлена в модных брюках-кюлотах со стрелками мятного цвета и рубашке с геометрическим принтом и длинными завязками, напоминаюющими галстук.
Эффектный аутфит Маши дополнили светлые босоножки на каблуках и маленькая кожаная сумка на короткой ручке от Christian Dior. Также она надела массивные солнцезащитные очки и сделала лаконичную укладку с прямыми волосами.
Маша Ефросинина восхитила стильным осенним луком с трендовыми кюлотами (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Когда за лето купальник надет...ни разу", - шутливо написала под снимком Ефросинина.
Фолловеры оценили эффектный образ ведущей и оставили ей множество комплиментов в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Маша Ефросинина раскрыла правду о романе с Юрием Горбуновым в юности, когда они вместе вели программу "Подъем".
К слову, недавно Маша честно призналась, в чем секрет ее стройности. Все дело – в правильном подходе к питанию.