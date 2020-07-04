Осторожно, горячо: победительница Холостяк-10 засветила роскошную фигуру в бикини

Победительница романтического реалити Холостяк 10 Даша Ульянова, которая недавно откровенно рассказала о трудностях во время участия в проекте, взволновала сеть горячим снимком в купальнике. Девушка отправилась на отдых в загородный клуб и не упустила случая сделать эффектные фото у бассейна.

На снимке 23-летняя гимнастка запечатлена лежащей на бортике бассейна в ярком желтом бикини, при этом Даша соблазнительно выгнулась, демонстрируя аппетитные изгибы своей роскошной фигуры.

Даша Ульянова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Девушка также поделилась милой историей о том, как получала комплименты от маленькой девочки.

"Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник - залог прекрасного дня. Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая «ляля» в ярком купальнике. Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние", - отметила Ульянова.

Позже Даша опубликовала еще один кадр, на котором она запечатлена в саду в белом кружевном платье. Экс-Холостячка решила вспомнить о своем детстве и поделилась забавным случаем.

Даша Ульянова очаровала романтическим образом в кружевном платье (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"В детстве мы делаем много веселых и обезбашенных поступков. Кто-то тащит всех бездомных животных домой, кто-то строит целый день величественные песочные замки, кто-то выходит на улицу в туфлях мамы... А вы помните, как мы могли сидеть в море просто до посинения, часами не вылазили на сушу. Дети всегда искренние, иногда отчаянные и порой очень смелые. Их эмоции неподдельны, ребёнок не будет изображать из себя того, кем не является, не будет насильно общаться с неприятными людьми и заставлять себя делать то, к чему не лежит душа.

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Помню, как в детстве я решила сделать себе модную укладку браш и запутала волосы. Пришлось отрезать часть локонов. А ещё помню себя целеустремленной, когда так хотелось выступить хорошо, а потом ещё лучше, и ещё лучше. Расскажите о своём детстве? Какими вы были? Ваш самый забавный или смешной поступок?" - написала девушка.

Напомним, Холостяк-10 Макс Михайлюк сделал признание о переменах в личной жизни и рассказал, что уже не совсем одинок.