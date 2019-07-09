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Осторожно, горячо! Ким Кардашьян "зажигает" в образе роскошной блондинки

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.07.2019 - 18:56
Осторожно, горячо! Ким Кардашьян "зажигает" в образе роскошной блондинки
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя знаменитость анонсировала новую коллекцию

Ким Кардашьян, которая недавно ввязалась в скандал со своим брендом нижнего белья, тем не менее, останавливаться не собирается. Только недавно она представила серию средств по уходу за телом. На очереди – коллекция макияжа. В своем аккаунте звезда опубликовала анонс этого события.

Осторожно, горячо! Ким Кардашьян &quot;зажигает&quot; в образе роскошной блондинкиКардашьян в белье из новой линии (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Линия носит выразительное название Sooo Fire, а продажа начнется 19 июля. "Я так рада объявить о моей новой @kkwbeauty Sooo Fire Collection! Новая коллекция включает металлическую палитру теней для век с 10 оттенками, 3 карандаша для глаз и 3 блеска с совершенно новой формулой. Я хотела создать что-то веселое и совершенно отличное от того, что мы делали раньше. Подождите, вы еще не видели эту упаковку! Я так рада видеть все образы, которые вы можете создать с помощью этой коллекции. Заходите на kkwbeauty.com в пятницу, 19.19, в 12 часов вечера", – написала Ким. 

Осторожно, горячо! Ким Кардашьян &quot;зажигает&quot; в образе роскошной блондинки

Ким в новой кампании (фото: instagram.com/kimkardashian)

Рекламировать такую "горячую" новинку она по традиции решила сама. Причем создатели промо постарались, чтобы она получилась максимально "огненной". Ким вновь предстала в образе роковой блондинки с ярким макияжем в красно-оранжевых тонах. Яркие тени на веках, четко подведенные брови, нейтральные губы… Дополняет картину зажженная спичка в губах признанной инста-красотки. Одета Ким в красный кожаный корсет с оранжевыми вставками в виде языков пламени.Осторожно, горячо! Ким Кардашьян &quot;зажигает&quot; в образе роскошной блондинкиНовая "огненная" коллекция KKW Beauty (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, над упаковкой создатели потрудились на славу. Коробка с блесками и карандашами похожа на классическую спичечную. Причем сбоку там есть специальная терка для зажигания, а внутри – огромные спички. В сториз на странице косметического бренда KKW Beauty создатели опубликовали забавный ролик.

Осторожно, горячо! Ким Кардашьян &quot;зажигает&quot; в образе роскошной блондинкиКим любит для съемок примерять новые образы (фото: instagram.com/kimkardashian)

Завороженные такой красотой и креативом поклонники тут же принялись обсуждать, какие яркие оттенки представила Ким и как им не терпится "поиграть" с ними. Коллекция точно будет иметь успех!

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