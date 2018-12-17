"Оставляйте время друг для друга": Фреймут очаровала фото с мужем

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая вспомнила о былых беззаботных временах

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая решилась на откровенное признание, поделилась с поклонниками новым совместным сником со своим мужем, Владимиром Локотко. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке пара позирует в элегантных нарядах на светском мероприятии. Ольга призвала подписчиков всегда находить время на своих любимых, а также вспомнила о былых временах.

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

"Володя и я на грандиозном L'Officiel Red Shoes Dance by Mercedes-Benz. Мы так мало выходим "на люди". Но после такого вечера вспомнилось беззаботное прошлое, где я еще не многодетная мама. И мы только что влюбились. И вокруг столько друзей. Оставляйте время друг для друга. Жизнь проходит слишком быстро..." - написала Фреймут.

Скриншот поста (instagram.com/freimutolia)

В комментариях многие пользователи сети отметили, что Ольга и Владимир очень похожи друг на друга, как брат и сестра. А также назвали их красивой и гармоничной парой и пожелали счастья.

"Блин вы так похожи. Это хорошо)";

"Похожі як брат з сестрою";

"Такі вишукані";

"Милість цього фото зашкалює";

"Мила,гармонвійна пара! Добра,миру,та затишку вашій сім'ї!";

"Дуже схожі";

"Зачаровуєте.. Вишукані не тількі ззовні, а ще і з середини. Нехай ваша родина буде щасливою. Ви мій приклад. Надихаюсь кожним фото";

"Ви неймовірна жінка. Дуже красива і приваблива. Дуже любимо";

"Ви чудово виглядаєте, красива пара)))Оля ,Ви суперова)";

"Дивлюся на вас і знову починаю вірити к кохання";

"Гармонично вдвоем смотритесь) пусть эта гармония всегда будет с вами!" - пишут подписчики Ольги.

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, что телеведущая Оля Фреймут, которая ранее анонсировала новый загадочный проект, наконец раскрыла интригу и представила свою новую книгу под названием "О любви".

Также, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, почему развлекательное шоу "Оля" с ее участием продержалось на телеэкранах всего месяц и его производство было приостановлено.

Кстати, Ольга Фреймут поделилась интересным наблюдением относительно моды и стиля.

Интересные факты про Ольгу Фреймут (видео: РБК-Украина)