"Особый праздник": звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

DZIDZIO спел красивую рождественскую песню на украинском языке

Украинские знаменитости — певец DZIDZIO (Михаил Хома), телеведущая Ольга Фреймут, ведущий Юрий Горбунов и многие другие по-особому поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Кто-то спел песню, а кто-то написал несколько теплых слов. Свои искренние и теплые поздравления знаменитости опубликовали в Instagram.

"Дай Бог, добрый вечер - так говорит хозяин, когда заходит в дом с дидухом, а все отвечают: "Спасибо, дай Бог здоровья". Он зажигает свечу, все молятся и садятся ужинать, после ужина все дружно колядуют. Святой вечер для меня - особый праздник, это праздник, когда собирается вся семья за столом, на котором самые вкусные в мире двенадцать блюд", — написал DZIDZIO в своем Instagram, прикрепив к публикации видео, на котором он поет.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Видео: (instagram.com/dzidzio)

Юрий Горбунов очень лаконично поздравил украинцев с рождеством, спев традиционную песню, которую поют в Сочельник.

Видео: (instagram.com/gorbunovyuriy)

Вместе с Горбуновым видеопоздравление записала и Катя Осадчая.

"Поздравляем с Рождеством! Вкусной кутьи и веселого праздника! Христос раздается! Славим его!", — написала Осадчая в подписи к видео.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kosadcha

Видео: (instagram.com/kosadcha)

Ольга Фреймут считает, что Рождество — семейный праздник, потому отправила "семейное" поздравление. Она прикрепила снимок с подросшими детками и трогательное поздравление.

"Христос ся рождает! Большие поздравления Вам от моей семьи. Злата фотографирует", — написала экс-ведущая "Ревизора".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с детьми (фото: instagram.com/freimutolia)

Напомним, что ранее Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым.

До этого Кличко поздравил украинцев с Рождеством.

Ранее также сообщалось, что Google поздравил с новогодними праздниками оригинальным дудлом.