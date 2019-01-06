"Особый праздник": звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

DZIDZIO спел красивую рождественскую песню на украинском языке
Украинские знаменитости — певец DZIDZIO (Михаил Хома), телеведущая Ольга Фреймут, ведущий Юрий Горбунов и многие другие по-особому поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Кто-то спел песню, а кто-то написал несколько теплых слов. Свои искренние и теплые поздравления знаменитости опубликовали в Instagram.
"Дай Бог, добрый вечер - так говорит хозяин, когда заходит в дом с дидухом, а все отвечают: "Спасибо, дай Бог здоровья". Он зажигает свечу, все молятся и садятся ужинать, после ужина все дружно колядуют. Святой вечер для меня - особый праздник, это праздник, когда собирается вся семья за столом, на котором самые вкусные в мире двенадцать блюд", — написал DZIDZIO в своем Instagram, прикрепив к публикации видео, на котором он поет.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio
Видео: (instagram.com/dzidzio)
Юрий Горбунов очень лаконично поздравил украинцев с рождеством, спев традиционную песню, которую поют в Сочельник.
Видео: (instagram.com/gorbunovyuriy)
Вместе с Горбуновым видеопоздравление записала и Катя Осадчая.
"Поздравляем с Рождеством! Вкусной кутьи и веселого праздника! Христос раздается! Славим его!", — написала Осадчая в подписи к видео.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/kosadcha
Видео: (instagram.com/kosadcha)
Ольга Фреймут считает, что Рождество — семейный праздник, потому отправила "семейное" поздравление. Она прикрепила снимок с подросшими детками и трогательное поздравление.
"Христос ся рождает! Большие поздравления Вам от моей семьи. Злата фотографирует", — написала экс-ведущая "Ревизора".
Скриншот поста аккаунта instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут с детьми (фото: instagram.com/freimutolia)
Напомним, что ранее Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым.
До этого Кличко поздравил украинцев с Рождеством.
Ранее также сообщалось, что Google поздравил с новогодними праздниками оригинальным дудлом.