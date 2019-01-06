"Особливе свято": зірки зворушливо привітали українців з Різдвом

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

DZIDZIO заспівав гарну різдвяну пісню українською мовою

Українські знаменитості — співак DZIDZIO (Михайло Хома), телеведуча Ольга Фреймут, ведучий Юрій Горбунов та багато інших по-особливому привітали українців з Різдвом Христовим. Хтось заспівав пісню, а хтось написав кілька теплих слів. Свої щирі і теплі вітання знаменитості опублікували в Instagram.

"Дай Боже, добрий вечір - так каже господар, коли заходить в будинок з дідухом, а всі відповідають: "Дякую, дай, Боже, здоров'я". Він запалює свічку, всі моляться і сідають вечеряти, після вечері всі дружньо колядують. Святий вечір для мене - особливе свято, це свято, коли збирається вся родина за столом, на якому найсмачніші в світі дванадцять страв", — написав DZIDZIO в своєму Instagram, прикріпивши до публікації відео, на якому він співає.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Відео: (instagram.com/dzidzio)

Юрій Горбунов дуже лаконічно привітав українців з різдвом, заспівавши традиційну пісню, яку співають у Святвечір.

Відео: (instagram.com/gorbunovyuriy)

Разом з Горбуновим відеопривітання записала і Катя Осадча.

"Вітаємо з Різдвом! Смачної куті та веселого свята! Христос роздається! Славімо його!" — написала Осадча у підписі до відео.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kosadcha

Відео: (instagram.com/kosadcha)

Ольга Фреймут вважає, що Різдво — родинне свято, тому відправила "сімейне" привітання. Вона прикріпила знімок з підросли дітками і зворушливе привітання.

"Христос ся рождає! Великі вітання Вам від моєї родини. Злата фотографує", — написала екс-ведуча "Ревізора".

Скріншот поста облікового запису instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з дітьми (фото: instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що раніше Юлія Тимошенко привітала українців з Різдвом Христовим.

До цього Кличко привітав українців з Різдвом.

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