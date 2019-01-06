ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Особливе свято": зірки зворушливо привітали українців з Різдвом

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2019 - 22:10
"Особливе свято": зірки зворушливо привітали українців з Різдвом
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

DZIDZIO заспівав гарну різдвяну пісню українською мовою

Українські знаменитості — співак DZIDZIO (Михайло Хома), телеведуча Ольга Фреймут, ведучий Юрій Горбунов та багато інших по-особливому привітали українців з Різдвом Христовим. Хтось заспівав пісню, а хтось написав кілька теплих слів. Свої щирі і теплі вітання знаменитості опублікували в Instagram.

"Дай Боже, добрий вечір - так каже господар, коли заходить в будинок з дідухом, а всі відповідають: "Дякую, дай, Боже, здоров'я". Він запалює свічку, всі моляться і сідають вечеряти, після вечері всі дружньо колядують. Святий вечір для мене - особливе свято, це свято, коли збирається вся родина за столом, на якому найсмачніші в світі дванадцять страв", — написав DZIDZIO в своєму Instagram, прикріпивши до публікації відео, на якому він співає.

&quot;Особливе свято&quot;: зірки зворушливо привітали українців з Різдвом

Скріншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Відео: (instagram.com/dzidzio)

Юрій Горбунов дуже лаконічно привітав українців з різдвом, заспівавши традиційну пісню, яку співають у Святвечір.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Відео: (instagram.com/gorbunovyuriy)

Разом з Горбуновим відеопривітання записала і Катя Осадча.

"Вітаємо з Різдвом! Смачної куті та веселого свята! Христос роздається! Славімо його!" — написала Осадча у підписі до відео.

&quot;Особливе свято&quot;: зірки зворушливо привітали українців з Різдвом

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kosadcha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Відео: (instagram.com/kosadcha)

Ольга Фреймут вважає, що Різдво — родинне свято, тому відправила "сімейне" привітання. Вона прикріпила знімок з підросли дітками і зворушливе привітання.

"Христос ся рождає! Великі вітання Вам від моєї родини. Злата фотографує", — написала екс-ведуча "Ревізора".

&quot;Особливе свято&quot;: зірки зворушливо привітали українців з Різдвом

Скріншот поста облікового запису instagram.com/freimutolia

&quot;Особливе свято&quot;: зірки зворушливо привітали українців з Різдвом

Ольга Фреймут з дітьми (фото: instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що раніше Юлія Тимошенко привітала українців з Різдвом Христовим.

До цього Кличко привітав українців з Різдвом.

Раніше також повідомлялося, що Google привітав з новорічними святами оригінальним дудлом.

"Розтяжка, як у Настусі": в мережі захопилися гнучкістю Лободи ДСНС перед Різдвом перейшла на посилений режим
Новини України поздравлениезвездыРіздво
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся