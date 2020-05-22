Особая связь: Настя Каменских назвала три страны, навсегда изменивших ее жизнь

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Мексика влюбила в себя украинскую красотку с первых ритмов

Суперстар Настя Каменских (NK) на днях выпустила трогательный клип на трек “Воспоминания”. Всего за два дня романтическая история воспоминаний певицы, созданная из архивных фото, видео и большой любви, набрала почти 2 миллиона просмотров на YouTube. На создание такой видеоработы певицу вдохновили приятные воспоминания, которые нахлынули при просмотре архивных фото и видео из совместных с супругом путешествий. Эксклюзивно для РБК-Украина NK рассказала о топ-3 путешествиях в 3-х странах, которые изменили ее жизнь навсегда.

Настя Каменских — Воспоминания

Италия

С Италией у меня особая связь. Эта страна в моем сердце навсегда, ведь именно с ней связаны яркие воспоминания детства. Я росла в Неаполе и с большим интересом уже с детства знакомилась со страной. Мне очень близок темперамент итальянцев, их любовь к жизни, открытость, искренность. Меня по прежнему удивляет то, что с каждым визитом в Италию, эта страна открывается абсолютно по-новому. В ней есть место для любого настроения: хотите романтику - Флоренция, Венеция для вас, прикоснуться к древней истории и почувствовать дух времени - добро пожаловать в Рим, любите нежиться на пляже - езжайте в Позитано, где разноцветные домики на склонах гор создают радужный контраст с бирюзой моря. Это страна приятных контрастов с невероятной историей и необычайно жизнерадостными людьми, и каково же было счастье расти и познавать мир именно там.

США

Америку люблю очень. Майами с его бескрайними пляжами и шумом океана, Нью-Йорк с его неугомонным ритмом жизни, Лос-Анджелес с его живописными холмами и палящим солнцем. Каждый город такой разный, но одинаково приносят удовольствие, радость и крутые воспоминания.

А еще с этой страной связаны очень знаковые в моей жизни события. Именно в США меня пригласили презентовать свой первый англо-испаноязычный трек “Peligroso”, который попал в самый авторитетный музыкальный чарт Billboard. О своей стране, о треке и о творчестве я рассказывала на самых топовых утренних шоу с миллионной аудиторией и дала свое первое интервью на испанском в прямом эфире. Это был еще тот стресс, ведь к тому моменту испанский я учила всего 4 месяца, поэтому очень переживала, но все прошло хорошо, фух)

Мексика

Мое первое знакомство с Латинской Америкой было заочным - еще в детстве. Мои родители какой-то период гастролировали с хором им. Веревки по всему миру и в один из таких туров остановились в Мексике. Я с интересом разглядывала оттуда их фотки, а когда они собирались с друзьями, то всегда пели местные песни на испанском. Любимой моей была, кстати, Cucurrucucu Paloma. И всегда мне очень хотелось попасть на те улицы с родительских фотографий. Мечтайте, и все получится. Потому что спустя много лет я там побывала и не просто так. После успеха трека “Peligroso” меня пригласили в Мексику презентовать мой трек “Elefante” - каналы, радио, передачи. Я не могла поверить, что спустя так много лет я привезла за океан не только свое творчество, но и частичку своей родной культуры: ведь на каждом интервью я дарила стилизованную украинскую сопилку, которая появлялась в клипе “Elefante”. И эта страна оказалась такой контрастной, какой я себе ее представляла: Мехико-сити с его активной жизнью, романтичный Канкун со своими белоснежными пляжами и приветливым солнцем, древнейшие города майя и возможность прикоснуться к чуду света. Все это собрано в одной стране и дополнено невероятно дружелюбными людьми, зажигательным темпераментом и неиссякаемым позитивом. А то, что “Elefante” покоряет всевозможные чарты говорит о том, что наша любовь как с Латинской Америкой, так и со всем миром - взаимна:)

Автор: Татьяна Турликьян