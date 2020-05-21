В бра-топе и с оголенным животиком: Настя Каменских очаровала соблазнительным total black образом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских призывает оставаться стильными на карантине

Настя Каменских и Потап продолжают проводить карантин на домашней самоизоляции. Хотя время от времени звездная пара пользуется послаблением карантина. Однако несмотря на постепенные послабления, возобновление концертной деятельности в Украине произойдет лишь в конце лета или осенью! Поэтому украинским селебритис приходится по-другому удерживать внимание своих фолловеров. На помощь приходят соцвети.

За период карантина Каменских стала для своей многомиллионной армии поклонников мотиватором и коучером. Исполнительница подготовила мотивационный курс “Жизнь в стиле NK” и рассказывала, как составлять цели, планировать время, строить отношения с окружающими. Также певица проводила онлайн-тренировки и записывала онлайн-концерты. Монтировала домашние клипы и новые песни. Еще одна “топ-тема” в блоге Насти — мода!

На днях Настя показала трендовый total black образ на лето, к которому стоит присмотреться. Так, исполнительница сняла короткое видео, покрасившись в пышной черное юбке со складками на талии и широким пояском. На ножках — черные лодочки на тонкой шпильке. А вот в центре внимания — черный бра-топ с ярким принтом в виде золотых цепей. Густые волосы красотки распущены, а макияж сделан с акцентом на максимальную естественность.

“Цени воспоминания”, — загадочно подписала новое видео в Tik Tok Настя.

Отметим, что во время карантина Настя успела показать десятки стильных повседневных образов. Домашняя изоляция — не повод расслабляться.

“Оставайся дома и оставайся стильной”, — призывала как-то Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских показала эффектное видео из спальни.

Автор: Юля Петрова