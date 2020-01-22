Ощущения не из приятных: актриса "Женского Квартала" чуть не лишилась жизни на съемках фильма

Анастасия Евтушенко (фото: пресс-служба)

Лента «Посторонний» с участием Анастасии Евтушенко продолжает собирать награды по всему миру

На днях стало известно, что украинский фильм «Посторонний» получил очередную награду на международном кинофестивале. Картина Дмитрия Томашпольского, в котором главную роль исполнила актриса «Женского Квартала» Анастасия Евтушенко, победила в номинации «Лучший оригинальный сценарий» на Hollywood Blood Horror Festival в Лос-Анджелесе. Напомним, лента имеет в своей копилке уже восемь наград международных кинофестивалей, наделав шуму в Японии, Канаде, США и Колумбии.

Накануне будущей премьеры, которая запланирована в Украине на 2020 год, актриса «Женского Квартала» Анастасия Евтушенко поделилась своими впечатлениями от съемок в фильме «Посторонний». К слову, в этот проект Настя попала без кастинга, потому что ранее уже работала с режиссером Томашпольским в проекте «Ржака», и он уже знал ее актерский потенциал.

Дарья Трегубова и Анастасия Евтушенко - фильм ''Посторонний''

«Работа над этой ролью запомнилась мне тем, что вокруг меня постоянно было много воды. Либо я ее пила, либо просто в ней находилась. А однажды, во время съемок одной из сцен я чуть не утонула», - признается Анастасия. По задумке режиссера, героиня Евтушенко должна была опуститься на дно бассейна и некоторое время находиться под водой. «Мне привязали грузики к рукам и ногам, и я опустилась метра на три. Ощущения, честно говоря, не из приятных. Я даже начала захлебываться, а в голове мысли: «Ну все, наверное, я уже тону». В итоге в этой сцене вместо меня снялась моя партнерша Даша Трегубова. Я уже обрадовалась, а через два дня оказалось, что в кадре будет видна моя голова, так что надо таки погружаться и сниматься самой. Слава богу, со второй попытки и за дублей пять мы эту сцену отсняли, хотя и было очень страшно». - Вспоминает актриса. В другой же сцене Анастасии нужно было выпить залпом три больших стакана воды. «Но из-за того, что дублей было очень много, я в итоге выпила порядка 10 литров воды. После этого мне казалось, что у меня отекло все тело, и я вообще вся состою из воды».

Анастасия Евтушенко в съемках фильма "Посторонний"

Сюжет картины «Посторонний» рассказывает о загадочном исчезновении команды по синхронному плаванию во время своего выступления. Одновременно с этим из водолечебницы пропадает пациентка, принимающая оздоровительную процедуру. Чтобы понять, как связаны эти дела между собой, к расследованию приступает инспектор Глуховская, которую и играет Анастасия Евтушенко. Кстати, кроме «Женского Квартала» (ближайший концерт состоится 12 апреля во Дворце «Украина»), актрису можно увидеть на сцене Молодого театра, в труппе которого она состоит.

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