Понизили до Снежинки: Елена Кравец и актрисы "Женского Квартала" показали, кого играли в детстве (уникальные фото)

Елена Кравец (фото: пресс-служба)

Новогодний «Женский Квартал» смотрите уже в эту субботу на «1+1»

Премьера праздничного Новогоднего выпуска «Женского Квартала» состоится в субботу – в 20:15 на «1+1». В этом концерте актрисы очередной раз удивят зрителей. Так, к примеру, будет яркий номер про женщину-бодигарда, которая жестко расправляется с поклонником своей подопечной. Также в одной из миниатюр события будут происходить в лагере Амазонок, куда неожиданно пробрался мужчина. А еще в одном из номеров к участию привлекут мужа Нади Дорофеевой, Владимира Дантеса, с которым актрисы перепоют на новый лад легендарный «Щедрик». Накануне премьеры Новогоднего «Женского Квартала» Елена Кравец и другие участницы шоу поделились редкими фотографиями и открыли правду, кого играли на праздничных утренниках, и о чем мечтали в детстве.

Елена Кравец: «Долгое время на утренниках в детском саду я играла Снегурочку, потому что была самой светловолосой в группе. Но потом, когда волосы потемнели, меня «понизили» до Снежинки!».

Елена Кравец во время новогоднего утренника

Ирина Сопонару: «В моей «послужном» списке героинь были и снежинки, и цыганки, и прочие харизматичные персонажи. Но главное, что на утренниках я зачастую могла сыграть любого, потому что знала наизусть тексты всех героев. Поэтому, когда кто-то из детей заболевал, я была единственной, кто мог его подменить и прочесть нужную строчку. Поэтому маму часто просили, чтобы я ни в коем случае не заболела на праздники. «Потому что, если Ирочка заболеет, утренника не будет», - с сарказмом говорили воспитательницы. А вот колядовать меня, как ни странно, родители не пускали. Почему-то в нашей семье это было не принято. Так что, ни разу в жизни я не колядовала. Не знаю, может быть, когда-нибудь еще наверстаю упущенное».

Ирина Сопонару

Ольга Жуковцова: «В основном я играла Снежинок, но всегда мечтала сыграть Снежную Королеву или принцессу. И вот в восьмом классе мне таки дали одну из основных ролей. И я сыграла в этой сказке, правда, не Королеву, а маленькую Разбойницу. Помню, что накануне прослушивания всю ночь не спала, репетировала, и режиссер сразу утвердила меня на роль. А еще однажды я играла… Гнома. Помню, что очень была недовольна этим фактом, и даже яркий красивый костюм не спас ситуацию. Что касается Деда Мороза, я до сих пор в него верю и пишу ему письма, но уже со своим сыном. В детстве самым заветным желанием была накидка феи. И мама однажды за ночь мне ее пошила. А еще помню, что очень хотела куклу Барби, но мама мне подарила ее китайскую копию. Поначалу я расплакалась из-за этого, потому что хотела настоящую, но купить ее не было возможности. А в итоге так полюбила эту свою китайскую Барби, что даже сшила ей десятки платьев».

Ольга Жуковцова

Валерия Товстолес: «Основные роли, которые я играла в детстве – это Снежинка и Восточная принцесса. Помню, мама сама пошила мне костюм принцессы, и я еще долго в нем встречала праздники. Письма Деду Морозу никогда не писала, так как в 5 лет на утреннике узнала своего папу в этой роли, тогда и перестала верить в дедушку. Желаний было много разных, смотря какие куклы были на тот момент в тренде. Сейчас ситуация похожая, я имею ввиду с количеством желаний на Новый год».

Лера Товстолес

Анастасия Евтушенко: «В основном, как и все, в детстве я была снежинкой. А вот уже когда училась в институте, мы подрабатывали на праздники, и я однажды даже играла Деда Мороза, с чем было связано море смешных историй. Письма Деду Морозу писала лет до 10. Потом нашла подарки на антресоли и поняла, что все не так сказочно. Хотя я до сих пор верю в чудеса. Самое заветное в детстве было стать балериной. Сейчас все прагматичнее: очень хочется свой собственный дом или квартиру, а еще машину».

Настя Евтушенко

Элина Мбани: «Я писала письма и Деду Морозу, и Святому Николаю. Иногда находила подарки за день до самого праздника, но не особо этому расстраивалась, ведь верила в сказку и, кстати, продолжаю в нее верить до сих пор. Самым ярким воспоминанием, связанным с подарками, был большой дом для Барби, который я очень хотела, и мне его таки подарили».

Элина Мбани

Александра Машлятина: «На детских утренниках мне всегда давали главные роли ... Но, увы, не прекрасный принцесс. Чаще всего я была злодейкой – это и Баба-Яга, и Лиса Алиса, и Снежная королева. Писем Деду Морозу не писала, а почему-то писала сценарий новогодних утренников с его участием. Мы, в моем детстве, жили не особо богато, поэтому одно из заветных желаний было, чтоб Дед Мороз подарил мне «не зубную щётку» под елку. В 2020 году хочу сыграть в самом смешном номере в «Женского Квартала» так, чтоб он потом на цитаты разошелся».

Саша Машлятина

Марта Адамчук: «Несколько лет подряд на новогодних утренниках я играла роль Шахерезады, а еще – пару раз Цыганки. Несмотря на то, что в тайне я всегда хотела сыграть Снегурочку. Письма Деду Морозу никогда не писала, вместо этого намекала папе, что мне подарить. Мне казалось, что он напрямую с ним как-то поддерживает связь. Правда, однажды папа прокололся, либо я была слишком любопытной, но я все-таки нашла в шкафу спрятанные подарки. В детстве я мечтала стать профессиональным хореографом или же врачом. Но поскольку медицинский набор я у родителей так и не смогла выклянчить, «пришлось» идти в артистки» (смеется)

Марта Адамчук

Вера Кекелия: «На новогодних утренниках чаще всего я была снежинкой. Никогда мне не доставалось ведущих ролей, но я особо и не расстраивалась. В основном, потому что костюмы и банты мне шила мама, а они были особенными и самыми красивыми. Я была очень счастливым ребёнком. У моей мамы потрясающий вкус, и она выдумывала всякие необычные и красивые детали. Я всегда писала письма Дедушке Морозу, но клала их не под елку, а под подушку - думала, что чем ближе мои желания ко мне, тем быстрее они исполняться. Когда-то моим самым заветным новогодним желанием была кукла Барби, которую мне подарили спустя год на мой день рождения;) Вот такая была затяжная реализация желаний у Деда Мороза. Я поняла, что нет никакого Деда Мороза, а есть родители, которые очень стараются для своих детей хоть как-то создавать волшебство. Более того, мы с братом, узнав, что это всё делают наши родители, а не Дед Мороз, долго не признавались, что мы всё знаем. Не хотели расстраивать родителей, ведь они так старались сделать для нас сказку! Получается, что мы сами себе волшебники и можем создавать вокруг себя невероятные чудеса, стоит только сильно захотеть».

Вера Кекелия

Екатерина Никитина: «С самого детства я занималась танцами, поэтому частенько участвовала в различных постановках. Самое яркое воспоминание, связанное с Новым годом, – это когда мы отработали 30 концертов в преддверии праздников, а в одном из номеров мы с девочками играли роли… пододеяльников. Также на утренниках я была и Солнышком, и Зайчиком, и Цветочком. А уже когда стала старше, то и разбойницей. Помню, как в этой роли прыгала на батуте в цирковой студии акробатики. Что касается Деда Мороза, то я не писала ему письма, а просто загадывала желание и озвучивала его маме на ушко».

Катя Никитина

Напомним, ранее Елена Кравец жестко отомстила Екатерине Кухар: "Ваш танец, Катя, напомнил мне мое детство, как я стояла и смотрела на курицу-гриль".