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Ощущаю себя не собой: Яма неожиданно высказался о 10-м эфире Танцев со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.10.2019 - 14:32
Ощущаю себя не собой: Яма неожиданно высказался о 10-м эфире Танцев со звездами 2019
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Судья проекта не согласен с результатами голосования

Влад Яма хоть строго и справедливо судит пары на паркете Танцев со звездами 2019, но переживает за участников и старается смягчить критические замечания в их адрес и говорит по сути. Он не часто делится своими впечатлениями после прямых эфиров, но зато делает это в крайних случаях. Во время "мистического" десятого выпуска хореограф и шоумен показал свое перевоплощение в честь Хэллоуина, а позже прокомментировал в Instagram результаты голосования.

Так, Влад отметил, что считает уход Даниэля Салема и Юлии Сахневич незаслуженным. Также он поделился своими впечатлениями от смены образа и непривычного грима на лице.

"Свято вдалося! Але Данієль Салем та Юлія Сахневич мали залишитися.... Дякую за make up , відчував себе... Не собою", - написал он.

Ощущаю себя не собой: Яма неожиданно высказался о 10-м эфире Танцев со звездами 2019

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники активно стали обсуждать результаты последнего эфира шоу и делится своим мнением. Не обошлось и без комплиментов "пугающему" образу Влада.

  • Поддерживаю, они должны были остаться! А образ у Вас просто неотразимый
  • ПІдтримую! Вони чудові! І варті перемоги!
  • Ужасно прекрасный
  • Влад бачити вас в такому образі не дуже, але ви завжди мега позитивний
  • Если бы вы были черепом, то самым красивым очень идет грим
  • Як можно було допустити, щоб Салем покинув це шоу?! Закрадаються думки, що дехто декого "тягне" за вуха. Сумно
  • Влад, это не справедливо, ушла самая лучшая и красивая пара проекта. Верните Даниеля и Юлю!
  • Я согласна с комментариями, что это танцы со звездами, а не профессиональный конкурс, и люди голосуют за своих любимых звезд

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль и Дан Балан завалили сеть нежными снимками своего номера на десятом эфире Танцев со звездами 2019.

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Новости Украины Влад ЯмаТанцы со звездами
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