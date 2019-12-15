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Осадчая показала свою елку и рассказала, как относится к новогодним традициям

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.12.2019 - 13:31
Осадчая показала свою елку и рассказала, как относится к новогодним традициям
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Звезда показала, как готовится к году Белой Металлической Крысы

Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая во всю готовится к празднованию Нового года. На днях она выложила фото, на котором позирует с мягкой игрушкой, символизирующей святого Николая (отмечают 19 декабря).

На этот раз супруга Юрия Горбунова показала новогоднюю елку. По словам ведущей, она внимательно относится к традициям праздника, поэтому лесную красавицу украсила в светлых тонах, так как грядущий год пройдет под символом Белой Металлической Крысы (Мыши).

"Грядущий год Белой Металлического Мыши, а семьи советуют украшать дом, елку и стол в белых и металлических цветах, где-то еще прочитала и о Золотой Мыше, но мы уже решили, что наша елка будет белой!" - написала в сети 36-летняя звезда.

Осадчая показала свою елку и рассказала, как относится к новогодним традициям

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Сама Осадчая позировала рядом с елкой босиком в полупрозрачном платье красного цвета. Отметим, если следовать традициям, то год Белой Металлической Крысы (Мыши) строго запрещено встречать в красном цвете. Возможно, ведущая еще не до конца изучила традции Нового года.

Отметим, что телеведущая каждый год с трепетом готовится к предстоящим зимним праздникам. И особенно скрупулезно она подходит к этому вопросу с рождением второго сына от Юрий Горбунова. Напомним, что Ваня родился 18 февраля 2017 года. Поэтому звездные родители стараются создать своему сыну праздничное настроение.

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Новости Украины Катя Осадчая
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