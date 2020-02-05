Организаторы премии Оскар случайно "слили" список победителей в сеть, а после назвали его "сбоем системы"

Церемония вручения наград "Оскар" – главное событие, которое с нетерпением ожидают не только номинанты, но и их поклонники. Предположения, кто же получит заветную статуэтку, строят все от мала до велика. И организаторы решили в преддверии мероприятия, которое состоится уже скоро – в ночь с 9-го на 10-е февраля, усилить интригу, заодно "поиграв" со своими подписчиками в Twitter.

Пост организаторов (фото: принтскрин twitter.com/TheAcademy)

Суть была в том, что в аккаунте Американской академии кинематографических искусств опубликовали предполагаемый список победителей, а фолловерам предложили сделать ставки, кто же унесет главный приз. Чтобы продемонстрировать, как работает новая интерактивная функция, на официальной странице была опубликована таблица с номинантами, на которых сделали ставки сами организаторы. И этот список повторил состав победителей BAFTA. В нем фигурируют Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Сэм Мендес...

Брэд Питт, "Однажды в... Голливуде" (фото: instagram.com/theacademy)

Подписчики не оценили такой ход киноакадемии, назвав поведение некорректным по отношению к другим номинантам. Некоторые из самых возмущенных выдвинули версию, что, таким образом, организаторы просто случайно слили имена победителей "Оскара 2020".

Рене Зеллвегер, "Джуди" (фото: instagram.com/theacademy)

Чтобы остановить поднявшуюся волну негодования, твит был удален, а тот самый список с именами победителей "Оскара" назван "сбоем системы". После этого Академия поспешила опубликовать пост, в котором предложила подписчикам сделать прогнозы на победу того или иного актера или актрисы. "Думаете, вы знаете, кто возьмет "Оскара" домой в этом году? Сделайте ваши прогнозы #Oscars и настройтесь в воскресенье, 9 февраля, чтобы увидеть, были ли вы правы!", – написали организаторы.

Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо" (фото: instagram.com/theacademy)

Напомним, недавно в честь номинантов "Оскара" был устроен традиционный торжественный завтрак. На нем блистали многие звездные гости, включая Шарлиз Терон, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Рене Зеллвегер, Квентина Тарантино и Роберта Де Ниро.