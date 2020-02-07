"Опять доктор?" Слава Каминская заинтриговала фото с мужчиной в джакузи

Певица спровоцировала слухи о новом романе
Рыженькая Слава из НеАнгелов после развода с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским не стала предаваться унынию - артистка много времени проводит с детьми, работает и не забывает отдыхать. Недавно новая возлюбленная ее экс-супруга, арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая разоткровенничалась с журналистами об их романе и отношениях. Возможно, в ответ на это певица поделилась в сети пикантным снимком, который тут же спровоцировал слухи о том, что у нее появился новый избранник.
Слава опубликовала в Instagram фото из джакузи, в котором она находится с привлекательным мужчиной. Причем именно он сделал селфи, а артистка запечатлена на заднем плане в купальнике и с полотенцем на голове.
"@dr.rogozinskij специалист вы отличный, но фотограф такой себе. Единственная нормальная фотка и то нормальный на ней только Вы. Боюсь пресса не оценит", - шутливо прокомментировала кадр Каминская.
Фото: Слава Каминская с доктором (instagram.com/babaslavka)
Отметим, что мужчина на фото - ортопед Валентин Рогозинский.
Неудивительно, что подобный кадр вызвал бурные обсуждения среди подписчиков певицы.
"Хороший парень!!! Почём?" - отреагировала Леся Никитюк.
Не остался в стороне и сам герой провокационного фото.
"Не каждый день делаю фото в джакузи. пресса опять нас будет женить?)" - прокомментировал Валентин.
Скриншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)
Фолловеры же шутят, что Слава опять выбрала себе доктора и отмечают, что он весьма симпатичный.
Скриншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов показала свою дочурку-модницу Лауру в стильном прикиде.