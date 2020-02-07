"Опять доктор?" Слава Каминская заинтриговала фото с мужчиной в джакузи

Рыженькая Слава из НеАнгелов после развода с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским не стала предаваться унынию - артистка много времени проводит с детьми, работает и не забывает отдыхать. Недавно новая возлюбленная ее экс-супруга, арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая разоткровенничалась с журналистами об их романе и отношениях. Возможно, в ответ на это певица поделилась в сети пикантным снимком, который тут же спровоцировал слухи о том, что у нее появился новый избранник.

Слава опубликовала в Instagram фото из джакузи, в котором она находится с привлекательным мужчиной. Причем именно он сделал селфи, а артистка запечатлена на заднем плане в купальнике и с полотенцем на голове.

"@dr.rogozinskij специалист вы отличный, но фотограф такой себе. Единственная нормальная фотка и то нормальный на ней только Вы. Боюсь пресса не оценит", - шутливо прокомментировала кадр Каминская.

Фото: Слава Каминская с доктором (instagram.com/babaslavka)

Отметим, что мужчина на фото - ортопед Валентин Рогозинский.

Неудивительно, что подобный кадр вызвал бурные обсуждения среди подписчиков певицы.

"Хороший парень!!! Почём?" - отреагировала Леся Никитюк.

Не остался в стороне и сам герой провокационного фото.

"Не каждый день делаю фото в джакузи. пресса опять нас будет женить?)" - прокомментировал Валентин.

Скриншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры же шутят, что Слава опять выбрала себе доктора и отмечают, что он весьма симпатичный.

Опять доктор ?Чтож такое ))))

От молодец БабаСлавка, искренне рада

Зато во какой хорошенький

Нормальная фотка. Самые классные фотки спонтанные

Скоро этот доктор тоже станет суперзвездой инстаграмма с онлайн приёмами там всякими... ;)

Опять доктор

А доктор реально крутейший ортопед!

Такой брутал в басике...чего не скажешь по фото на странице... хорохориться рядом с такой дамой!!! Ох и павлины ))))

Красавчик

Скриншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов показала свою дочурку-модницу Лауру в стильном прикиде.