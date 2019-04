"Она невероятная": американская певица LP выступила в Киеве с новым альбомом

Фото: LP дала концерт в Киеве (instagram.com/deineko.photography)

Поклонники певицы полностью заполнили Дворец спорта и активно подпевали каждой песне

Полностью заполненный Дворец спорта в Киеве - не такое уж частое явление, однако популярная американская певица Лаура Перголицци, известная как LP, смогла этого добиться. 14 апреля звезда отыграла в столице Украины яркий концерт - артистка презентовала поклонникам свой новый альбом Heart to mouth.

Фаны не подвели и достойно встретили любимую исполнительницу - зал активно подпевал почти всем песням, красиво светил фонариками во время медленных композиций и просто-таки засыпал артистку подарками.

Лаура же по своему обыкновению несколько раз разбрасывала в толпу розы, а также от всего сердца благодарила Киев за такой теплый прием.

Кроме песен с новой пластинки, LP исполнила и давно полюбившиеся хиты - такие, как Lost on you, Other people, Muddy waters и другие.

Видео: (instagram.com/i_adore_lp)

Сама артистка опубликовала эффектное видео с концерта в своих Instagram-историях.

Пользователи сети также активно делятся своими впечатлениями, отмечая, что Перголицци - просто невероятная, и выкладывая свои видео.