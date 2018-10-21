"Она очень классная": Лобода рассказала, как пообщалась с Леди Гагой (видео)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артистка призналась, что общение с Леди Гагой доставило ей удовольствие

В своем ток-шоу ведущий Иван Ургант сравнил певицу Светлану Лободу с ее иностранной коллегой Леди Гагой, якобы, у них похожа не только внешность, но и сценические образы, и даже история жизни. Певица согласилась с этим утверждением и рассказала, как "курила" с Леди Гагой на корпоративе. Фрагмент видео артистка опубликовала в своем Instagram.

"Если честно, я близко ее видела, мы работали на одном корпоративе. Честно! Она вот такая! Очень классная, очень приятный человек", - начала Лобода, показав, что ей очень понравилась артистка в общении.

"Мы с ней курили, стояли вместе на площадке. Ну, я не курила, она курила…", — продолжила артистка.

Иван Ургант в этот момент пошутил по поводу отрицания Лободой плохих привычек.

"Ну вы не курили, конечно. Не-не-не. Она, конечно, курила, кололась, а вы стояли просто", - пошутил ведущий, и Лобода тут же залилась смехом.

После Ургант предположил, что Лобода не курила с Леди Гагой, потому что в то время как раз была беременна, на что та ответила: "Не курила, потому что пила!".

Видео: (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что опальная певица Светлана Лобода, которую Верховная Рада хочет лишить звания народной артистки, показала идеальную фигуру после недавних родов. Это было первое публичное появление артистки с обнаженным животом после рождения Тильды.

До этого мы писали, что в сети бурно отреагировали на поездку Повалий в РФ.

Видео: (video.rbc.ua)