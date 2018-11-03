"Он покинул этот мир": жена Караченцова рассказала о последних днях актера

Коллаж (РБК-Украина)

Вдова вспомнила светлые моменты об артисте

Людмила Поргина - жена российского актера Николая Караченцова, который умер 26 октября, рассказала о последних днях жизни артиста. Как передает "Комсомольская правда", Николай верил, что они с женой встретятся на небесах. Напомним, что у актера был рак. Поргина с грустью вспоминает те события и делится сокровенным.

"Я не одна, эту неделю жила в семье сына вместе с моими внуками. Кроме того, я постоянно разговариваю с Колей, которому я отдавала всю свою энергию и любовь. Он покинул этот мир. Но не покинул меня. Как правильно сказал патриарх Кирилл на отпевании, теперь он станет моим ангелом-хранителем. Это дает ощущение, что он рядом/ Коля мне говорил перед своим уходом: не вешай нос. Не хотел, чтобы я грустила. Я ему пообещала. Вот и стараюсь не грустить. Когда он лежал в больнице, он спросил меня: "Какой домик тебе построить на небесах?". Я как всегда по-деловому ответила: "Не надо ничего без меня делать. Ты же знаешь: я приду и сама построю", - вспоминает Поргина.

Фото: Караченцов с женой Людмилой (Екатерина Цветкова, crimea.kp.ru)

По словам жены актера, он понимал, что уходит, но принимал это.

"Все понимал. Он терял силы. Я его спрашивала: "Коля, неужели ты меня бросишь?". И он отвечал: "Успокойся, никогда тебя не брошу. На небе у нас с тобой будет жизнь вечная. Там я снова буду нормально ходить, нормально говорить, смогу на руках тебя носить". Вот что он мне пообещал. Я теперь этого жду", - рассказала вдова.

Людмила поделилась, что вскоре начнет разбирать архив актера.

"Пройдет немного времени, я начну разбирать его архив. Сохранились пленки, документальные записи, фотографии – все надо систематизировать. Надо издать книгу воспоминаний. Люди звонят и рассказывают истории, вспоминают яркие встречи с Колей. Этот архив Колиным поклонникам, думаю, будет интересен, а уж нашим внукам – тем более. Жизнь не кончается с уходом человека", - подытожила она.

Как ранее писал Styler, стало известно последнее желание Николая Караченцова и его последние слова, которые он сказал жене.

А также мы рассказывали о том, как Николай Караченцов провел свои последние дни перед смертью и чего ему не хватало больше всего.