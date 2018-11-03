"Він покинув цей світ": дружина Караченцова розповіла про останні дні актора

Колаж (РБК-Україна)

Вдова згадала світлі моменти про артиста

Людмила Поргіна - дружина російського актора Миколи Караченцова, який помер 26 жовтня, розповіла про останні дні життя артиста. Як передає "Комсомольська правда", Микола вірив, що вони з дружиною зустрінуться на небесах. Нагадаємо, що у актора був рак. Поргіна з сумом згадує ті події і ділиться сокровенним.

"Я не одна, цей тиждень жила в родині сина разом з моїми онуками. Крім того, я постійно розмовляю з Колею, якому я віддавала всю свою енергію і любов. Він покинув цей світ. Але не покинув мене. Як правильно сказав патріарх Кирило на відспівуванні, тепер він стане моїм ангелом. Це дає відчуття, що він поруч/ Коля мені говорив перед своїм відходом: не вішай ніс. Не хотів, щоб я сумувала. Я йому пообіцяла. Ось і намагаюся не сумувати. Коли він лежав у лікарні, він запитав мене: "Якою будиночок побудувати на небесах?". Я як завжди по-діловому відповіла: "Не треба нічого без мене робити. Ти ж знаєш: я прийду і сама побудую", - згадує Поргіна.

Фото: Караченцов з дружиною Людмилою (Катерина Цвєткова, crimea.kp.ru)

За словами дружини актора, він розумів, що йде, але приймав це.

"Все розумів. Він втрачав сили. Я його питала: "Коля, невже ти мене покинеш?". І він відповідав: "Заспокойся, ніколи тебе не кину. На небі у нас з тобою буде життя вічне. Там я знову буду нормально ходити, нормально говорити, зможу на руках тебе носити". Ось що він мені пообіцяв. Я тепер чекаю", - розповіла вдова.

Людмила поділилася, що незабаром почне розбирати архів актора.

"Пройде трохи часу, я почну розбирати його архів. Збереглися плівки, документальні записи, фотографії – все треба систематизувати. Треба видати книгу спогадів. Люди дзвонять і розповідають історії, згадують яскраві зустрічі з Миколою. Цей архів Колиным шанувальникам, думаю, буде цікавий, а вже нашим онукам – тим більше. Життя не закінчується з відходом людини", - підсумувала вона.

Як раніше писав Styler, стало відомо останнє бажання Миколи Караченцова і його останні слова, які він сказав дружині.

А також ми розповідали про те, як Микола Караченцов провів свої останні дні перед смертю і чого йому бракувало найбільше.