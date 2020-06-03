Оля Полякова расскажет, как за 21 день превратиться из ночной жрицы в королеву ночи

Оля Полякова (фото: пресс-служба звезды)

Оля Полякова придумала, как помочь своим фанатам и фанаткам постоянно быть в отличной форме

Оля Полякова решила подарить своим поклонникам уникальную возможность персональных фитнес-тренировок в домашних условиях, которые позволят заниматься вместе со звездой по индивидуальной программе, составленной профессиональными тренерами.

"Я знаю, как всех утомил карантин. Мы все сидели дома, испытывали стресс, и как следствие, конечно же, набирали вес. В благодарность за то, что все это время вы оставались со мной: смотрели эфиры, передачи, тренировались, готовили - я запускаю свой личный онлайн-марафон, который будет длиться три недели. В рамках этого марафона мы будем тренироваться, худеть, правильно питаться и вместе со мной будет участвовать моя няня Люда", - комментирует Оля.

Оля Полякова будет тренировать своих фанатов (видео: YouTube)

В программу звездного фитнес-марафона будут входить функциональные тренировки на все группы мышц, домашние задания от Оли Поляковой, а также тщательно подобранный план сбалансированного питания на все три недели, состоящий исключительно из полезных продуктов, разработанный профессиональными диетологами и нутрициологами. И, конечно же, 21 день мотивации и поддержки от артистки.

"Именно благодаря этим тренировкам Оля всегда в идеальной форме, даже если ест любимую пиццу или бургеры!" – рассказали в команде певицы.

Напомним, Оля Полякова умилила эксклюзивным детским фото с оригинальной стрижкой.

Ранее Оля Полякова призналась, когда хочет выдать дочку замуж.

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Автор: Роман Мирончук