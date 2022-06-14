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Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото)

Новина українською →
Тбилиси, Грузия, Вторник 14 июня 2022 18:47
Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото) Фото: Оля Полякова впечатлила новой песней на концерте в Грузии (Пресс-служба)
Автор: Анна Шиканова

Оля Полякова стала специальной приглашенной гостьей на грандиозном благотворительном концерте в Грузии. Она со сцены лично выразила благодарность всему грузинскому народу за помощь украинцам с начала полномасштабного вторжения России.

Как прошел концерт в Грузии и чем Оля Полякова поразила зрителей - читайте ниже.

Концерт состоялся в "Новом дворце" в Тбилиси. Его организовал грузинский бизнесмен, кинопродюсер и экс-участник проекта "Холостяк" Иракли Макацария вместе со своим фондом Save Ukraine.

В зале, а также на сцене вместе с Олей Поляковой было много детей из семей беженцев. Под песню "Щасливі люди" дети танцевали на сцене с желто-голубыми флагами.

Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото)Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото)Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото)

Концерт Оли Поляковой в Грузии

Особенно зрителей Грузии поразила новая, пока неизданная эмоциональная песня Поляковой "Доленька". Она возвращает людей в 24 февраля, когда жизнь украинцев изменилась навсегда.

Со сцены Полякова выразила дань уважения матерям, чьи сыновья добровольно ушли на фронт, воевать за свободу Украины:

"Грузинский народ, испытавший на себе не понаслышке, что такое война, испытывает чувство общности со всеми украинцами, а некоторые из них рискуют своими жизнями, отправляясь в Украину воевать. Для многих грузин эта война является продолжением их собственной борьбы с Россией.

Большая благодарность и низкий поклон матерям, чьи дети боронят украинские земли. С начала войны пролито крови по меньшей мере десяти грузин, сражающихся на стороне Украины. Герои не умирают!" - сказала артистка.

Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото)Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото)Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото)Оля Полякова на концерте в Грузии

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что Оля Полякова раскрыла свой настоящий возраст.

А еще мы сообщали о том, что Оля Полякова рассказала о зверствах, которые творят российские оккупанты на территории Украины, убивая мирных людей.

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Оля Полякова
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