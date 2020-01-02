Оливье на пляже: жена Дмитрия Комарова устроила ему сюрприз на Новый год

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Супруги встретили 2020 год прямо на пляже

Жена известного телеведущего Дмитрия Комарова, 22-летняя Александра Кучеренко подготовилась к встрече Нового года - накануне праздника девушка хорошо поработала в спортзале, чтобы можно было спокойно наслаждаться вкусняшками и не переживать за фигуру. Впрочем, Мисс Украине 2016 волноваться особо и не стоит, ведь она может похвастаться стройными и подтянутыми формами. Новый 2020 год она впервые встретила в качестве жены - и как жена путешественника, конечно же в необычном месте.

Так как Дмитрий все еще находится в экспедиции на съемках нового сезона тревел-шоу "Мир наизнанку", они с супругой выбрали место примерно посередине между его и ее местонахождением - выбор пал на Сингапур! Саша опубликовала на своей страничке в Instagram красочный снимок с любимым, на котором они запечатлены на пляже в шортах и футболках. На подносе возле пары стоят бокалы с шампанским, а в руках они держат тарелку с оливье - все, как полагается!

"Впервые встречаю Новый Год с мужем @komarovmir , впервые в Сингапуре и впервые нарезаю оливье прямо на пляже. Друзья, с Наступающим 2020 вас! Встречайте его с самыми любимыми, близкими и дорогими. Счастья, радости, успехов и невероятных эмоций в новом году! Пусть все мечты сбываются", - написала счастливая Кучеренко.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Комаров тоже поделился этим кадром, а также видео процесса готовки салата оливье прямо на пляже. По его словам, это была идея его жены и она же привезла необходимые ингредиенты.

"Новый год приближается)) Я был в экспедиции, на съёмках нового сезона #мирнаизнанку Мы с женой @aakucherenko нашли оптимальную точку, чтобы встретить новый год вместе. И прилетели в Сингапур. Сашка привезла сюрприз. Новый год без оливье - не новый год. Так решила Саша, и привезла все ингредиенты для нашего главного новогоднего блюда. Местные, сингапурские, здесь только яйца и куриная грудка - остальное украинское. Картошка, морковь, огурцы, зелёный горошек и майонез. Провожаем 2019 на пляже в Азии. Приготовили оливье", - рассказал ведущий.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Дмитрий также поделился теплыми пожеланиями для поклонников.

"Друзья, поздравляем всех с новым годом! Пусть 2020 исполнит ваши мечты. Не стесняясь и не ограничивая себя - загадывайте желания. Лично я верю, что если делать это искренне, то они обязательно сбываются)) Каждому из вас желаю любви, позитива, счастья и удачи во всем! Пусть повезет, и 2020 станет супер годом, который изменит жизнь к лучшему. Спасибо, что вы с нами. Я давно на съёмках, они получились очень непростым во всех отношениях, и уже очень скоро вы увидите результат - настоящую изнанку новой, фантастической страны, где жизнь абсолютно не такая, как у нас с вами. Мы покажем закулисье, зазеркалье и наши новые приключения. То, что на первый взгляд кажется сказочным, но реально существует на нашей планете. Желаю, чтобы даже самые невероятные мечты, которые кажутся сказочными, обязательно сбывались. Счастья, гармонии и сегодня очень хорошо, вкусно, душевно, кайфово встретить новый год каждому из вас!" - написал Комаров.

Подписчики засыпали пару поздравлениями и душевными комментариями.

Красивые, любви вам и всем нам мира, с наступающим!!

Какие вы красивые, всего Вам самого наилучшего!

Обожаю вас. Счастья в новом году!!!

Всех с Новым Годом! Оливье в Сингапуре - это круто

Сашенька так это же здорово,обнимите за нас вашего Димочку,счастья вашей красивой семье,любви и удач!!!!

Вы такие милые, очень подходите друг другу)

Вы крутые !!!! Простые,улыбчивые и жизнерадостные. Всего самого доброго вам в новом году

С Наступающим Вас и красавицу жену.

Незабываемого Новогоднего торжества и зажигательного года вместе с любимым

Наверное самая яркая, неповторимая и жизнерадостная пара

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко покорила новогодним ретро-образом.