Олимпийский прыжок: Топалов показал крутое видео с медового месяца

Влад Топалов продемонстрировал восхитительный прыжок в бассейн
Спустя пару дней после свадебной церемонии в Соренто Влад Топалов и Регина Тодоренко, сохраняя традиции молодоженов, отправились в свадебное путешествие. Пара направилась в Грецию, в небольшой курортный городок Аниссарас на крупнейшем острове Крите.
Влад решил показать общественности немного из неформального отдыха молодоженов. Так, на своей страничке в Instagram он опубликовал видео своего прыжка в лазурный бассейн.
"Обычно такие истории начинаются со слов "смотри, как я умею....!" и заканчиваются в больнице, подурачились и хватит", - иронично подписал ролик Влад.
Фото: Влад Топалов со своим сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)
Также отметим, что в ролике слышен голос Регины, которая на английском языке считает до трех.
На видео можно посмотреть, как Влад очень профессионально совершает прыжок в бассейн. Поклонники Влада и его жены Регины Тодоренко с удовольствием взялись комментировать ролик.
Фото: Влад Топалов и Регина Толдоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)
Как ранее мы писали, одна из подружек невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины Тодоренко. Она в соцсетях описала почему ей не удалось избежать паники и предсвадебной суеты.
Да и сама Регина Тодоренко удивила подробностями свадебной церемонии, признавшись что по-настоящему чувствовала перед свадьбой.