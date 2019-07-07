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Олимпийский прыжок: Топалов показал крутое видео с медового месяца

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.07.2019 - 20:59
Олимпийский прыжок: Топалов показал крутое видео с медового месяца
Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов продемонстрировал восхитительный прыжок в бассейн

Спустя пару дней после свадебной церемонии в Соренто Влад Топалов и Регина Тодоренко, сохраняя традиции молодоженов, отправились в свадебное путешествие. Пара направилась в Грецию, в небольшой курортный городок Аниссарас на крупнейшем острове Крите. 

Влад решил показать общественности немного из неформального отдыха молодоженов. Так, на своей страничке в Instagram он опубликовал видео своего прыжка в лазурный бассейн.

"Обычно такие истории начинаются со слов "смотри, как я умею....!" и заканчиваются в больнице, подурачились и хватит", - иронично подписал ролик Влад.

Олимпийский прыжок: Топалов показал крутое видео с медового месяцаФото: Влад Топалов со своим сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Также отметим, что в ролике слышен голос Регины, которая на английском языке считает до трех.

На видео можно посмотреть, как Влад очень профессионально совершает прыжок в бассейн. Поклонники Влада и его жены Регины Тодоренко с удовольствием взялись комментировать ролик.

  • Радость от жизни, любимая жена, долгожданный ребенок. Все будет хорошо...Мы тоже радуемся ...Песня и само исполнение понравилось на вашей свадьбе.
  • Круто.Олимпийский резерв.
  • Обалдеть! Вот еще одна грань его таланта! Прямо раскрывается парень!))) А как он на скакалке прыгает, оооо....
  • Влад, ты такой спортивный! Талантливый человек талантлив во всем! Ну, как не влюбиться в такого мужчину! Молодец! Но будьте осторожнее, берегите себя!
  • Красавец!

Олимпийский прыжок: Топалов показал крутое видео с медового месяцаФото: Влад Топалов и Регина Толдоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Как ранее мы писали, одна из подружек невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины Тодоренко. Она в соцсетях описала почему ей не удалось избежать паники и предсвадебной суеты.

Да и сама Регина Тодоренко удивила подробностями свадебной церемонии, признавшись что по-настоящему чувствовала перед свадьбой.

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