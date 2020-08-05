Ольга Сумская призналась, почему отказалась от уколов красоты и поделилась секретами ухода

53-летняя Ольга Сумская может похвастаться эффектной внешностью – годы не имеют над ней власти, и она выглядит моложаво и цветуще, подавая пример другим женщинам. Актриса даже выпустила собственную книгу о секретах красоты. Ольга заявляет , что является приверженкой натуральных уходовых средств и предпочитает избегать хирургические вмешательства и инъекции.

Актриса призналась, что только после 40-ка лет решилась попробовать уколы красоты, чтобы убрать морщинки на лице. Но результатами манипуляций осталась недовольна. Вследствии процедуры у нее изменилось выражение лица и мимика, после чего Ольга решила отказаться от подобных экспериментов, о чем рассказала в интервью изданию Ivona.

"Такая женщина-коршун смотрит на тебя в зеркале. Ужасно! Хочется оставаться собой, а получается, что убирая мелкие морщины, выражение лица меняется абсолютно. Поэтому отказалась от уколов. Использую щадящие методы: массаж, маски, обертывания, патчи", - перечислила свой арсенал красоты артистка.

Ольга Сумская оказалась от уколов красоты в пользу уходовых процедур (фото: instagram.com/olgasumska)

Она рассказала, что во время карантина ни разу не бывала у косметолога и самостоятельно освоила все уходовые процедуры в домашних условиях. Также звезда считает, что спорт – необходимая составляющая здоровой жизни. Она посоветовала бороться с ленью, надевать кроссовки и выходить на пробежку.

Напомним, что ранее Ольга Сумская показала, как в начале июня открыла пляжный сезон и засветила фигуру в купальнике.