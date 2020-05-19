Ольга Сумская поражает женственностью и молодостью в роскошном платье-вышиванке с хлопком

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумская уже знает, в каком наряде встретит День вышиванки 21 мая

Украинские селебритис активно готовятся к Дню вышиванки, который отмечают 21 мая. И уже показывают свои яркие образы в национальных украинских нарядах. К “звездному флешмобу” также присоединилась Ольга Сумская. Актриса во всех деталях показала свое нарядное платье-вышиванку. А также рассекретила специальный проект, приуроченный к этому празднику. Более того, в кадре с Ольгой также позирует Катя Осадчая.

Так, Сумская записала видео, в котором предупредила, что специально к 21 мая телеканал “Україна 24” готовит грандиозный праздник “ВишиванкаDAY”.

“Цього разу свято відбувається онлайн, і ми закликаємо українців усього світу доєднатися. Загальна ідея події пройде під гаслом «Культура об’єднує» та хештегом #УкраїнціРазом #НасЄднаєКультура #УкраїнціРазом та #Україна24”, - пишет Сумкая.

Стало также известно, что в съемке приняли участие Екатерина Кухар и Александр Стоянов, а также телеведущая Катя Осадчая. Отметим, что серия атмосферных фотосетов проходила на территории музея под открытым небом - Музея национальной архитектуры и быта на территории исторической местности Пирогов в Киеве.

На множестве опубликованных фото и видео можно рассмотреть яркий образ Сумской. Актриса выбрала роскошное платье-вышиванку белого цвета с пышными рукавами. Платье декорировано крупными цветками хлопка фиолетового оттенка. Свой изысканный образ Сумская дополнила удобными бархатными туфлями в тон узоров на платье. Волосы красотки распущены, а макияж сделан с акцентом на глаза. Соответствующее видео появилось на youtube-канале Glam Wish.

Ольга Сумская подготовилась ко Дню вышиванки (21 мая) и показала свой яркий образ

Также Сумская показала парочку фото, на которых позирует в компании с Осадчей. Теледива, конечно же, также позирует в платье-вышиванке. Только винного оттенка и с белым богатым принтом-вышивкой. На ножках Кати - белые туфли на шпильке. Волосы телеведущая заплела в удобный колосок, дополнительно украшенный белой лентой. А на шее видим украшение в народном стиле - дукач.

Красотки воспользовались возможностью сделать атмосферные фото в украинском народном быту.

Ольга Сумская и Катя Осадчая (фото: instagram.com/olgasumska)

“Готуємося до дня вишиванки разом,яке має відбутися 21травня! Я давно вже сприймаю вишиванку, як повсякденний одяг, в якому почуваю себе впевнено і яскраво! Так одягались наші прабабусі, самі вирощували льон, коноплі і робили унікальну тканину власноруч. Навіть на карантині я не втрималась і замовила у вітчизняних майстрів декілька нових суконь! А на свято #вишиванкаday буде дуже цікава зйомка разом з улюбленою @yu_magdych! Дочекайтеся”, - советут Сумская.

Автор: Юля Петрова