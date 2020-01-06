Ольга Сумская поделилась теплыми семейными фото и фирменным рецептом кутьи

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса с родными проводит рождественские праздники в Карпатах

Ольга Сумская очень любит свою большую семью и праздники старается обязательно проводить с родными людьми. Кстати, недавно стало известно о грядущем пополнении в семействе - старшая дочь актрисы, 29-летняя Антонина Паперная беременна вторым ребенком, так что Ольга во второй раз станет бабушкой! Тоня с мужем Владимиром Яглычем уже воспитывают 2-летнюю дочь Еву. А накануне Рождества Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Анной отправилась в Карпаты.

Семейство готовится к Рождеству и свят-вечеру в романтичном Яремче. На своей странице в Instagram артистка поделилась теплыми и душевными семейными фото. Знаменитость позирует в роскошном платье-вышиванке в пол горчично-желтого цвета.

Ее супруг также надел вышиванку, Анна же предпочла более современную версию и запечатлена в вышитой футболке.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью Анной (instagram.com/olgasumska)

На кадрах Ольга держит в руках блюдо с кутьей, которую сама приготовила по своему фирменному рецепту. Актриса щедро поделилась им с поклонниками.

"Сегодня, 6 января святой вечер! Готовим вкусную кутью вместе! Вот мой фирменный рецепт: варим специальный быстрой варки сорт пшеницы до готовности (здесь важно не переварить!), отдельно запариваем сухофрукты (курага, изюм, кто любит-чернослив, груши, яблоки), этот навар сохраняем, который затем добавим к кутье! Также отдельно запариваем грецкие орехи, чтобы с них вышла горечь. Далее берем мак, заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15мин. на малом огне, затем перетираем в ступке или мелем на мясорубке...Сваренную пшеницу (если не нашли, можно заменить булгуром, рисом) смешиваем с измельченными сухофруктами (перемолоть ) и перетертым маком! Сейчас как раз время меда! Его добавляем по вкусу... Если смесь сухая, долейте навара из сухофруктов. Итак, все вроде бы есть, но чего-то не хватает! Секретные ингредиенты: немного ЦУКАТОВ И ЛОЖКУ КОНЬЯКА, для аромата...Такую кутью можно кушать трижды в день всю неделю. И не надоест. Потом конечно, не влезаешь ни в одни брюки, но какое удовольствие! Всем приятного аппетита! Хорошего праздника! Христос ся рождае!" - подробно расписала процесс приготовления рождественского блюда Сумская.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики активно благодарят звезду за полезный рецепт и поздравляют с наступающим Рождеством.

Пані Олю, Ви така красива жінка і талановита актриса! Просто люблю і поважаю Вас. Дякую за такий гарний рецепт!

Класс! Спасибо за такой душевный рецепт! Привет вам из Одессы))

Дякую , за ду́же смачну кутю !!!!! Гарного свята!

Славімо Його!

Щасливого Рiздва !!!

Неймовірної краси, мудрості і жіночності жінка! Пані Ольго, щасливого Різдва Вашій родині і Божої благодаті Вашій хаті

Смачноі куті

Спасибо Огромное Олечка! С Наступающим Рождеством! СЧАСТЬЯ всей Вашей семье!!!

Як вчасно Ви поділилися рецептом. Дуже дякую, обов'язково спробую саме його. Зі святом Вас

Дякую за рецепт обов'язково приготую

Красивая доченька у Вас

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская очаровала новогодними детскими фото с сестрой Натальей.