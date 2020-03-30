Ольга Сумская и Олеся Жураковская рассказали, как с пользой проводят время на карантине

Карантин – не повод грустить и оставаться в постели целый день. Популярные актрисы Ольга Сумская и Олеся Жураковская в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» продемонстрировали, как проводят время в изоляции.

Актриса Ольга Сумская в домашнем халате готовит для своего мужа, актера Виталия Борисюка и младшей дочери Анечки вкусные домашние блюда. Чтобы поднять настроение и быть в тонусе, Сумская пытается бегать со своими собачками.

«Недавно у нас был борщ. На ужин я готовлю салатики – овощи, сибас, листья салата, оливковое масло. Все то, что я обожаю, – рассказывает Ольга Сумская в эфире канала «Украина». – Дорогие мои, я вам искренне желаю здоровья, берегите друг друга. Не ходите, пожалуйста, лишний раз на улицу, надевайте маски, дезинфицируйте кнопки в лифте, дверные ручки, все, что вас окружает».

Олеся Жураковская

А вот Олеся Жураковская проводит время на карантине с пользой для здоровья в кругу родных. Говорит: наконец в бешеном графике ежедневных съемок нашла время на общение с семьей. В частности, со своей племянницей Марией.

«Я на карантине, как и, надеюсь, вы все. Не стоит паниковать, это прекрасный повод проводить время со своей семьей. Посмотреть в глаза друг другу. Заняться теми делами, на которые никогда не хватает времени. Вот мы с Марией, например, сейчас собираем деревянный конструктор. А еще у нас много грандиозных планов. Мы проводим каждую минуту с пользой. Занимаемся спортом, гуляем, разговариваем, играем на пианино. Делайте все, что зависит от вас. Проживайте это время качественно и счастливо. А все, что не зависит от нас – скоро пройдет. Все будет хорошо», – поделилась Олеся Жураковская в программе «Зірковий шлях».