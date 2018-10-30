Олегу Виннику подарили необычный презент в Бердянске

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный артист получил "вкусный" подарок от поклонников

Любимец женщин Олег Винник поделился на своей странице в Instagram фото, на котором продемонстрировал сюрприз от фанатов в Бердянске.

Артист сообщил, что получил букет из сушеной рыбы.

"Бердянский букет к пиву", - подписал кадр Винник.

Судя по фото, Олегу пришелся по вкусу данный презент.

Скриншот: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, ранее Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола.

Как сообщалось ранее, на онлайн-площадке для объявлений за 4 тысячи гривен продают пачку недоеденного Олегом Винником печенья.

Недавно певец показал украинцам дом, в котором он вырос и познакомил со своими близкими родственниками.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина