Олегу Виннику подарили необычный презент в Бердянске

Популярный артист получил "вкусный" подарок от поклонников
Любимец женщин Олег Винник поделился на своей странице в Instagram фото, на котором продемонстрировал сюрприз от фанатов в Бердянске.
Артист сообщил, что получил букет из сушеной рыбы.
"Бердянский букет к пиву", - подписал кадр Винник.
Судя по фото, Олегу пришелся по вкусу данный презент.
Скриншот: instagram.com/olegg.vynnyk
Напомним, ранее Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола.
Как сообщалось ранее, на онлайн-площадке для объявлений за 4 тысячи гривен продают пачку недоеденного Олегом Винником печенья.
Недавно певец показал украинцам дом, в котором он вырос и познакомил со своими близкими родственниками.
Видео: РБК-Украина