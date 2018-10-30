ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Олегу Виннику подарили необычный презент в Бердянске

Lite » Звезды 30.10.2018 - 07:50
Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный артист получил "вкусный" подарок от поклонников

Любимец женщин Олег Винник поделился на своей странице в Instagram фото, на котором продемонстрировал сюрприз от фанатов в Бердянске.

Артист сообщил, что получил букет из сушеной рыбы.

"Бердянский букет к пиву", - подписал кадр Винник.

Судя по фото, Олегу пришелся по вкусу данный презент.

Олегу Виннику подарили необычный презент в БердянскеСкриншот: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, ранее Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола.

Как сообщалось ранее, на онлайн-площадке для объявлений за 4 тысячи гривен продают пачку недоеденного Олегом Винником печенья.

Недавно певец показал украинцам дом, в котором он вырос и познакомил со своими близкими родственниками

Смотрите также:

 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины БердянскфотоконцертInstagramподарокзвездыОлег Винник
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь