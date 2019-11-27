Олег Винник рассказал, почему правая рука мужчины всегда должна быть свободной

Олег Винник (фото: пресс-служба "Украина")

Винник проявляет настоящие "рыцарские качества"

На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, популярный украинский певец Олег Винник рассказал, как относится к тому, если девушка выше парня и с какой стороны от женщины должен идти мужчина.

Личное у Олега Винника за семью печатями. Но журналисты решили узнать, была ли когда-то у артиста девушка выше него.

"Может была, а может и нет. Разве это важно? Кстати, мне очень нравится, когда девушка идет рядом с мужчиной с левой стороны. Потому что правая рука мужчины должна быть свободна для защиты. А еще очень удобно – думаю, мужчины меня поддержат – когда плечо девушки у тебя под рукой. Но ни в коем случае не нравится, когда парень идет с девушкой и кладет ей руку на плечо – в этом нет гармонии, это неправильно. А когда плечо женщины прямо под твоей рукой – вот это идеально, это классно", – рассказал Олег Винник за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Невероятно яркое и зрелищное выступление Олега Винника зрители канала "Украина" увидят вечером 31 декабря в грандиозном новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!".

Олег Винник (фото: пресс-служба "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Винник рассказал о судьбоносной встрече, которая привела его к славе.