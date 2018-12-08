Олег Скрипка: "Наш зарубежный зритель - это тот, кому не хватает Украины"

Олег Скрипка. Фото: Пресс-служба

Украинский певец рассказал о гастролях в Европе

Группа "Воплі Відоплясова", основатели украинского рок-н-ролла, часто радуют зарубежную публику концертами.

Недавно Олег Скрипка и его музыкальная банда продемонстрировали незабываемый рок-драйв зрителям в Германии и Австрии, в очередной раз доказав, что энергии и задора в "ВВ" хватит на всех и каждого.

"Закордонні глядачі — це переважно українська публіка, яка, безумовно, ностальгує за Україною! Вони чекають на пісні, які знають і люблять! Люди приходять за атмосферою, яка б повернула їх додому, ніби вони на якийсь час відвідали Батьківщину. Дарувати комусь таке відчуття безцінно! — комментирует лидер "ВВ" Олег Скрипка. — Вибух емоцій завжди викликають нашу перевірені хіти та авторські версії народних українських пісень".

Концерт Олега Скрипки в Европе. Фото: Пресс-служба

По мнению Олега, за рубежом публика воспринимает больший объем музыкальных стилей. Артист признается, что группа ещё с самого начала своей истории играет европейскую музыку:

"Наші пісні — нібито й українські за походженням мелосу, але по структурі та груву це цілком європейська музика, тому прекрасно сприймається мешканцями Європи. Також для гурту ці виступи на додачу стали важливим експериментом, що продемонстрував, як реагує публіка не лише на добре знане, а й на нове!".

Концерт Олега Скрипки в Европе. Фото: Пресс-служба

Рокерам удалось как "вернуть" музыкой европейских украинцев домой, так и познакомить непосредственно европейцев с украинским драйвом.

Напомним, ранее Скрипка рассказал, почему его песни редко берут на радио.

Кроме того, лидер группы “ВВ” вызвал настоящий фурор во время своего концерта в Минске.

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