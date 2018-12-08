Олег Скрипка: "Наш закордонний глядач - це той, кому не вистачає України"

Олег Скрипка. Фото: Прес-служба

Український співак розповів про гастролі в Європі

Група "Воплі Відоплясова", засновники українського рок-н-ролу, часто радують зарубіжну публіку концертами.

Нещодавно Олег Скрипка та його музична банда продемонстрували незабутній рок-драйв глядачам у Німеччині та Австрії, в черговий раз довівши, що енергії та завзяття у "ВВ" вистачить на всіх і кожного.

"Закордонні глядачі — це переважно українська публіка, яка, безумовно, ностальгує за Україною! Вони чекають на пісні, які знають і люблять! Люди приходять за атмосферою, яка б повернула їх додому, ніби вони на якийсь час відвідали Батьківщину. Дарувати комусь таке відчуття безцінно! — коментує лідер "ВВ" Олег Скрипка. — Вибух емоцій завжди викликають нашу перевірені хіти та авторські версії народних українських пісень".

Концерт Олега Скрипки в Європі. Фото: Прес-служба

На думку Олега, за кордоном публіка сприймає більший обсяг музичних стилів. Артист зізнається, що група ще з самого початку своєї історії грає європейську музику:

"Наші пісні — нібито й українські за походженням мелосом, альо по структурі та груву це цілком європейська музика, тому чудово сприймається мешканцями Європи. Також для гурту ці виступи на додачу стали важливим експериментом, що продемонстрував, як реагує публіка не лише на добро знане, а й на нове!".

Концерт Олега Скрипки в Європі. Фото: Прес-служба

Рокерам вдалося "повернути" музикою європейських українців додому, так і для ознайомлення безпосередньо європейців з українським драйвом.

Нагадаємо, раніше Скрипка розповів, чому його пісні рідко беруть на радіо.

Крім того, лідер групи "ВВ" викликав справжній фурор під час свого концерту в Мінську.

Відео: Олег Скрипка презентував власну марку вина в Києві (video.rbc.ua)