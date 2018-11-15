"Созревают, как вино": Скрипка рассказал, почему его песни редко берут на радио

Фото: Олег Скрипка (РБК-Украина)

Знаменитый украинский рок-музыкант поговорил с журналистами о творчестве, вино и новый альбом группы "ВВ"

Культовый украинский музыкант Олег Скрипка признался, что сейчас его новые песни редко берут на радио. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами, когда презентовал собственную марку вина. Также он сказал, что сейчас рано прогнозировать, когда именно выйдет новый альбом группы “ВВ”.

По его мнению, его новые песни не берут на радио из-за определенных привычек и вкусов, которые давно сформировались в Украине. Также из-за того, что в Украине привыкли к “другому” формату звучания треков.

"В Украине привыкли к определенному звуку, к определенной аранжировке. И когда ты приходишь на радио с песней, которая имеет другой звук, другую аранжировку, твой продукт просто не берут на радио, на телевидение. Это то, с чем я столкнулся”, - сказал Скрипка.

Он добавил: часто его песни “выстреливают” спустя много времени после того, как они были написаны.

Фото: “Песня "Кобіта" была написана в 1993 году, и она лежала на полке столько лет” - Олег Скрипка (РБК-Украина)

“Скажем, песню "Весна" мы написали в 1993 году, а в 1997-м она вдруг "выстреливает". Песня "День рождения" – это десять лет, песня "Чио Чио Сан" – это двадцать лет. Наша песня "Кобіта" была написана в 1993 году, и она лежала на полке столько лет. И сейчас песни для нового альбома – это песни с историей. Эти песни лежат у меня в папочках на компьютере, иногда время от времени смотрю на дату создания – мне страшно! Получается, что треки созревают, как вино", - говорит Олег Скрипка.

По его словам, собственные песни Олега Скрипки пишутся быстрее, а вот треки с группой “ВВ” - медленнее.

“Фестиваль "Країна Мрій” переживает не лучшие времена. Сейчас по фестивалям - большая конкуренция. Спонсоры не рискуют вкладывать средства, ведь из-за экономической ситуации у них не такие большие бюджеты, которые были раньше”, - добавил Скрипка.

Тем не менее, говорит артист, у группы “ВВ” есть давние поклонники, а новых фанов становится все больше.

“Я вижу, как на мои концерты приходят сразу три поколения публики. Часто вижу, что есть 15-летние фанаты группы "ВВ". Они нашу музыку слушают, они в нее вникают, и это приятно", – сказал артист.

Напомним, Олег Скрипка прокомментировал войну на Донбассе, сравнив ее с распадом Советского Союза.

Кроме того, лидер группы “ВВ” вызвал настоящий фурор во время своего концерта в Минске.

Видео: Олег Скрипка презентовал собственную марку вина в Киеве (video.rbc.ua)