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Оксана Марченко впервые стала бабушкой: назвали в честь дедушки

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 18:49
Оксана Марченко впервые стала бабушкой: назвали в честь дедушки Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)
Автор: Анна Киселева

Супруга одиозного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала, что впервые стала бабушкой. Женщина также поделилась фотографией новорожденного малыша и поделились с поклонниками своей радостью. К слову, ребенка назвали в честь дедушки.

Об этом Оксана Марченко рассказала в своем Instagram.

Новоиспеченная бабушка и жена одиозного политика Виктора Медведчука стала бабушкой 26 марта, когда у ее сына от первого брака – Богдана – а также его супруги родился первенец.

"Дорогие друзья, вчера поздно вечером у Богдана и Катюши родился чудесный мальчик! У меня, соответственно, – внук! Добро пожаловать в мир, Виктор-победитель – так ребята назвали малыша, в честь дедушки. От добрых людей принимаю поздравления" – написала новоиспеченная бабушка.

Оксана Марченко впервые стала бабушкой: назвали в честь дедушки

Оксана Марченко впервые стала бабушкой: назвали в честь дедушки

Оксана Марченко стала бабушкой и показала внука (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Как известно, Богдан и Екатерина поженились 10 октября. Девушка и ее свекровь сразу же прониклись взаимной симпатией, а в Instagram даже обнаружили их внешнее сходство.

Напомним, что ранее больной кот Оксаны Марченко вылечился и начал ходить в церковь.

Ранее мы рассказывали, что Оксана Марченко решила пойти в политику и уже вступила в партию.

Недавно Оксана Марченко после внесения ее в базу на сайте "Миротворец" обратилась к украинцам со словами о мести.

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