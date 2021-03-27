Оксана Марченко впервые стала бабушкой: назвали в честь дедушки
Супруга одиозного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала, что впервые стала бабушкой. Женщина также поделилась фотографией новорожденного малыша и поделились с поклонниками своей радостью. К слову, ребенка назвали в честь дедушки.
Об этом Оксана Марченко рассказала в своем Instagram.
Новоиспеченная бабушка и жена одиозного политика Виктора Медведчука стала бабушкой 26 марта, когда у ее сына от первого брака – Богдана – а также его супруги родился первенец.
"Дорогие друзья, вчера поздно вечером у Богдана и Катюши родился чудесный мальчик! У меня, соответственно, – внук! Добро пожаловать в мир, Виктор-победитель – так ребята назвали малыша, в честь дедушки. От добрых людей принимаю поздравления" – написала новоиспеченная бабушка.
Оксана Марченко стала бабушкой и показала внука (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)
Как известно, Богдан и Екатерина поженились 10 октября. Девушка и ее свекровь сразу же прониклись взаимной симпатией, а в Instagram даже обнаружили их внешнее сходство.
Напомним, что ранее больной кот Оксаны Марченко вылечился и начал ходить в церковь.
Ранее мы рассказывали, что Оксана Марченко решила пойти в политику и уже вступила в партию.
Недавно Оксана Марченко после внесения ее в базу на сайте "Миротворец" обратилась к украинцам со словами о мести.