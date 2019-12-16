Огромный прорыв: Мисс Украина-2019 вошла в рейтинг самых красивых девушек мира

В субботу, 14 декабря, состоялся финал международного конкурса красоты Мисс Мира-2019. Ксати, победу в этом году одержала 23-летняя модель из Ямайки - Тони-Энн Сингх. А вот украинка Маргарита Паша вошла в ТОП-40 и возглавила рейтинг голосования за самую красивую девушку мира, тем самым получив для Украины лучший результат из имеющихся, о чем передает пресс-служба конкурса "Мисс Украина".

Кроме того, выход Маргариты на конкурсе национальных костюмов во время финала Мисс Мира вошел в историю конкурса и вызвал немалый ажиотаж среди зрителей со всего мира. Ведь украинка вышла на сцену в мужском костюме казачкА и станцевала украинский народный танец гопак, продемонстрировав множество элементов с художественной гимнастики облачив их в национальную украинскую стилистику.

Скриншот: instagram.com/missworld

Важно также заметить, что в руках у Маргариты в это время была булава, как символ власти и победы. Харьковчанка продемонстрировала потрясающую растяжку, даже сделала колесо и полушпагат в воздухе в прыжке. Не у одной другой участницы конкурса не было ничего подобного в их творческих номерах. Для Маргариты это выход удался с лёгкостью, ведь девушка мастер спорта по художественной гимнастики, занимается йогой и не раз восхищала сеть своей гибкостью и растяжкой.

"ТОП-40 считаю огромным прорывом, так как было очень много достойных европейских стран, которые не прошли, у них грандиозные проекты и визитки!", – прокомментировала Маргарита.

Напомним, ранее Маргарита Паша умилила танцами с афроамериканскими детьми.