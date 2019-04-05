"Огненный цветок": Настя Каменских в откровенном платье вызвала фурор в сети

Певица показала фото со съемок своего клипа Peligroso
Недавно Настя Каменских, она же NK, порадовала поклонников новой горячей видеоработой - артистка презентовала клип на ремикс своего нашумевшего хита Peligroso, созданный совместно со звездой латиноамериканской музыки, певцом De La Ghetto. Теперь же певица решила поделиться с фанами закулисными кадрами и взбудоражила сеть эффектным фото со съемок ролика, которое выложила в своем Instagram.
На снимке Настя показала один из образов, в которых она предстала в дерзком клипе - откровенное красное платье с высокими разрезами. При этом юбка наряда красиво развевается сзади, в результате чего артистка выглядит, будто экзотический цветок.
"Я так рада поделиться с вами некоторыми закулисными моментами съемок Peligroso (Remix)! Да, там происходило настоящее волшебство, и я горжусь результатом, который мы получили", – подписала публикацию Каменских, причем сделала это на английском языке.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Яркое фото вызвало настоящий фурор среди подписчиков исполнительницы, которые засыпали ее восторженными комментариями.
Напомним, недавно Настя Каменских взволновала сеть пикантным фото в кружевном нижнем белье. Даже Потап не удержался и поставил под секси снимком сердечко.
Мы также писали, что Настя Каменских рассказала в интервью о любимом мужчине, которого считает своей половинкой.