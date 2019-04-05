"Огненный цветок": Настя Каменских в откровенном платье вызвала фурор в сети

Недавно Настя Каменских, она же NK, порадовала поклонников новой горячей видеоработой - артистка презентовала клип на ремикс своего нашумевшего хита Peligroso, созданный совместно со звездой латиноамериканской музыки, певцом De La Ghetto. Теперь же певица решила поделиться с фанами закулисными кадрами и взбудоражила сеть эффектным фото со съемок ролика, которое выложила в своем Instagram.

На снимке Настя показала один из образов, в которых она предстала в дерзком клипе - откровенное красное платье с высокими разрезами. При этом юбка наряда красиво развевается сзади, в результате чего артистка выглядит, будто экзотический цветок.

"Я так рада поделиться с вами некоторыми закулисными моментами съемок Peligroso (Remix)! Да, там происходило настоящее волшебство, и я горжусь результатом, который мы получили", – подписала публикацию Каменских, причем сделала это на английском языке.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Яркое фото вызвало настоящий фурор среди подписчиков исполнительницы, которые засыпали ее восторженными комментариями.

"Каааакие красивые ножки"

"Клас яке гарне плаття"

"Моя богиня женственности - манкость...сексуальность, энергия-кошка"

"ВАУ!!! ТЫ ШИКАРНАЯ!!!"

"Lady in red"

"Ты очень красивая"

"Настя ты красотка, наша национальная гордость!!!"

"Огненный цветок"

"Богиня"

"Как распустившийся мак"

"Невероятная"

"Очень крутая в клипе, именно женствиная, так держать"

"Ты крутая и очень красивая"

"Чертовски хороша!"

"Настенька, просто прелесть! Как всегда шикарна!"

Напомним, недавно Настя Каменских взволновала сеть пикантным фото в кружевном нижнем белье. Даже Потап не удержался и поставил под секси снимком сердечко.

Мы также писали, что Настя Каменских рассказала в интервью о любимом мужчине, которого считает своей половинкой.