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"Огненный цветок": Настя Каменских в откровенном платье вызвала фурор в сети


Певица показала фото со съемок своего клипа Peligroso

Недавно Настя Каменских, она же NK, порадовала поклонников новой горячей видеоработой - артистка презентовала клип на ремикс своего нашумевшего хита Peligroso, созданный совместно со звездой латиноамериканской музыки, певцом De La Ghetto. Теперь же певица решила поделиться с фанами закулисными кадрами и взбудоражила сеть эффектным фото со съемок ролика, которое выложила в своем Instagram.

На снимке Настя показала один из образов, в которых она предстала в дерзком клипе - откровенное красное платье с высокими разрезами. При этом юбка наряда красиво развевается сзади, в результате чего артистка выглядит, будто экзотический цветок.

"Я так рада поделиться с вами некоторыми закулисными моментами съемок Peligroso (Remix)! Да, там происходило настоящее волшебство, и я горжусь результатом, который мы получили", – подписала публикацию Каменских, причем сделала это на английском языке.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Яркое фото вызвало настоящий фурор среди подписчиков исполнительницы, которые засыпали ее восторженными комментариями.

  • "Каааакие красивые ножки"
  • "Клас яке гарне плаття"
  • "Моя богиня женственности - манкость...сексуальность, энергия-кошка"
  • "ВАУ!!! ТЫ ШИКАРНАЯ!!!"
  • "Lady in red"
  • "Ты очень красивая"
  • "Настя ты красотка, наша национальная гордость!!!"
  • "Огненный цветок"
  • "Богиня"
  • "Как распустившийся мак"
  • "Невероятная"
  • "Очень крутая в клипе, именно женствиная, так держать"
  • "Ты крутая и очень красивая"
  • "Чертовски хороша!"
  • "Настенька, просто прелесть! Как всегда шикарна!"

Напомним, недавно Настя Каменских взволновала сеть пикантным фото в кружевном нижнем белье. Даже Потап не удержался и поставил под секси снимком сердечко.

Мы также писали, что Настя Каменских рассказала в интервью о любимом мужчине, которого считает своей половинкой.

 

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