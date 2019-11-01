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Офигительные: Полякова с дочкой Машей побаловали себя яркими покупками в Италии (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.11.2019 - 13:52
Офигительные: Полякова с дочкой Машей побаловали себя яркими покупками в Италии (видео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У звездной мамы с дочкой разные вкусы

Оля Полякова все еще находится на итальянском острове Сицилия. Здесь украинская “Королева ночи” не только отдыхает после масштабного концерта в Киеве, который отгремел 25 октября. Как сообщила сама Полякова, на Сицилии она записалась на кулинарные курсы от признанных итальянских шеф-поваров. При этом исполнительница каждый день показывает поклонникам видео с таких мастер-классов. Кроме того, на днях к своей звездной маме прилетела Маша Полякова. Певица с дочкой сверкнули формами в бикини! На опубликованном фото дочка невероятно похожа на маму - такая же стройная, высокая и длинноногая!

Новое видео Полякова посвятила экскурсии по Сицилии. Мама с дочкой не просто прогулялись, но также побаловали себя приятными обновками.

Так, мама с дочкой купили себе серьги местных мастеров. Ольга купила массивные золотые серьги в форме крестов, декорированные разноцветными камешками. А вот Маша ограничилась более лаконичными и нежными серьгами-подвесками.

“Я и мои новые офигительные серьги”, - комментирует видео Полякова.

Оля Полякова показывает новые покупки

Офигительные: Полякова с дочкой Машей побаловали себя яркими покупками в Италии (видео)

Также на одном из видео Полякова блеснула стройными ножками. Похоже, что пятницу украинская исполнительница решила посвятить отдыху, а не готовке. В кадре видим только стройные ноги Поляковой, которая наслаждается теплым солнцем у бассейна.

“Ноженьки мои, наконец-то вы вместе”, - подписала видео Полякова.

Офигительные: Полякова с дочкой Машей побаловали себя яркими покупками в Италии (видео)

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова поразила признанием о первой брачной ночи. Певица рассказала, что они с мужем умудрились поссориться.

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