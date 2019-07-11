"Офигенный образ": Джамала вызвала восторг в сети "солнечным" появлением

Джамала поделилась с поклонниками восторженными эмоциями по поводу своего выступления на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 в Киеве. Так, украинская исполнительница зажигала публику вечером 10 июля. При этом, как обычно, певица подобрала очень яркий и стильный образ для нового творческого вечера. Джамала буквально засыпала подписчиков фото и видео своего стильного образа.

На своей Instagram-страничке певица опубликовала новое фото, на котором можно рассмотреть все детали ее вечернего аутфита. Джамала позирует в лучах заходящего солнца. На певица - необычайно яркая комбинация из черных брюк и длинного плаща сочного желтого цвета. При этом обратите внимание, как оригинально декорированы брюки исполнительницы. Передняя часть брюк украшена крупной белой шнуровкой. Такое решение, кстати, визуально делает фигуру стройнее.

Также свой сочный образ Джамала дополнила белоснежным ассиметричным топом. И вновь певица оголила животик, подчеркнув спортивные формы. На ногах - черные ботинки. Волосы завиты в небрежные локоны - тренд 2019. Макияж сделан с акцентом на глаза.

Яркая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Свой новый пост певица сопроводила короткой, но эмоциональной подписью, призвав каждого насладиться ее выступлением на Atlas Weekend. Здесь следует отметить, что именно на сцене музыкального фестиваля певица впервые представила живое исполнение своей новой композиции под названием “Крок”. Эту песню исполнительница написала вместе с украинским музыкантом Максим Сикаленко (выступает под сценическим псевдонимом Cape cod).

Джамала и Максим Сикаленко (фото: instagram.com/cape_cod)

Поклонники Джамалы также поспешили прокомментировать её новое фото:

“Джа, было очень круто! Спасибо”

“Выступили - просто огонь”

“Крутой образ, стилисты молодцы”

“Какая же вы красивая”

“Ваш лук - бомба”

“Только недавно говорила, что соскучилась уже по вашим прическам, волнам. Офигенный образ”

“Супер-look”

Скриншоты комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала показала "лучшего друга" сыночка Эмира-Рахмана во время семейной прогулки. Певица с мужем и сыном вышли как-то на детскую площадку. И Джа поспешила снять несколько фото и видео. При этом Эмир старается вести себя самостоятельно.

Отметим, что в последнее время певица все чаще и чаще радует поклонников семейными фото и видео. Одна из недавних фотосессий исполнительницы буквально произвела фурор в сети. Так, Джамала растрогала семейной фотосессией в лавандовом поле. Певица показала фанам очень яркие и душевные фото. Вся семья собралась на фотосессию в лавандовом поле под Киевом.