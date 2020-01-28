Одруження наосліп: на шоу в поисках любви придет 29-летний владелец IT-компании

Участники Одруження наосліп (фото: 1+1)

Премьера шестого сезона шоу Одруження наосліп состоится 28 января

Уже сегодня в 22:45 на телеканале «1+1» состоится премьера шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп» с новыми ведущими - практикующим психологом Ириной Кириченко и лайф-коучем Даниэлем Салемом.

В премьерном выпуске своим шансом на гармоничные отношения воспользуется Валентин, владелец 7-ми бизнесов, который из-за работы не смог найти время на построение семьи, и Марта, которая ранее уже была замужем за состоятельным мужчиной.

Кажется, что у Валентина в его 29 лет есть все: деньги, 7 бизнесов, среди которых и IT-компания, собственная ювелирная фабрика, однако нет главного - личного счастья. Мужчина работает 24/7 и у него нет времени ходить на свидания в поисках девушки своей мечты. Он верит, что эксперты программы помогут найти идеальную вторую половинку: «Мой прагматичный ум подсказывает, что вероятность встретить девушку по ценностям, психотипу, внешности намного выше, когда именно специалисты анализируют анкеты».

Марта, владелица фотостудии, уже была замужем. «Наши отношения продолжались 9 лет. У меня были и частные самолеты, и бриллианты, мы могли позволить на выходные улететь в любую точку Европы. И пока мужчины, лучшего своего бывшего, я не встречала». Впрочем, женщине не удалось сохранить брак, и сейчас она надеется найти вторую половинку и построить крепкую семью. «Просто хорошая обложка и деньги мне уже не интересны, я хочу, чтобы человек был самореализован, и как говорится, сделал себя сам», - говорит Марта.

Так, изучив анкеты всех участников, эксперты решили, что Валентин и Марта хорошо подойдут друг другу, ведь обладают всеми теми качествами, которые каждый из них ищет в партнере. После свадебной церемонии молодожены заселилась в роскошный особняк, в котором и начались первые испытания. Не обошлось в доме и без первой ссоры из-за недопонимания и вспыльчивых характеров. «Две незрелые личности сошлись на одной территории и пытались друг друга заставить играть в свою игру», - прокомментировала поведение пары психолог проекта Ирина Кириченко. Эксперты шоу отмечают, что проблемы, возникшие в паре, встречаются почти в каждой семье, и на их примере телезрители поймут, как важно сразу говорить о своих чувствах, а не накапливать недовольство. В ситуацию, которая дошла до точки кипения, вмешаются эксперты и помогут героям понять, откуда берутся основные проблемы в их отношениях и подскажут, как их преодолеть. Но прислушаются ли участники к ним, смогут ли побороть собственные комплексы, привычки и предубеждения, зрители увидят уже сегодня на телеканале «1+1» в 22:45.

Напомним, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейным бюджетом. Через 7 дней участники «Одруження наосліп» принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

«Одруження наосліп» выходит в эфире телеканала уже 5 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа «1+1 медиа», а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в ТОП-5 лучших форматов года.