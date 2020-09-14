В одном полотенце: Хайди Клум показала пикантные фото с молодым мужем

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Звезда не сдержалась

Хайди Клум вышла замуж за музыканта Тома Каулитца в феврале 2019-го после года отношений. По словам самой знаменитой модели, она никогда не была так счастлива в своих отношениях, а 16-летняя разница в возрасте никогда ими не ощущалась. И судя по поведению пары в сети, эти слова – чистая правда. Сейчас влюбленные супруги ведут себя, словно они только в начале своего бурного романа. 47-летняя супермодель публикует совместные фото из отелей, горячие селфи и признания друг другу в любви.

Фото супруга Хайди (фото: instagram.com/heidiklum)

А несколько часов назад Хайди не удержалась, чтобы не похвалиться горячим фото красавца мужа. На снимке Том запечатлен по пояс, его обнаженное тело прикрывает только полотенце. Музыкант не полностью виден в кадре, акцент сделан на торсе и руках. В качестве подписи 47-летняя супермодель и телеведущая выбрала огненный эмодзи. Поскольку знаменитая красавица уже давно лишила поклонников возможности комментировать ее посты, они не смогли выразить свои эмоции и высказать догадки. Но поставили посту массу лайков.

Хайди Клум в новом образе (видео: instagram.com/heidiklum)

Также ранее Хайди опубликовала очередное видео, на котором примерила новый роскошный образ для съемок. Модель предпочла серое платье, расшитое пайетками, которое благодаря внушительному декольте обнажило ее пышную грудь. Выглядела Хайди невероятно молодо и соблазнительно!



Хайди в отличной форме! (фото: instagram.com/heidiklum)

Порадовал фанатов и лук горячей звезды в ультрамини в крупный горох. Клум дополнила его босоножками на каблуке, сумочкой в тон платью и массой аксессуаров. Получилось невероятно стильно и по-летнему беззаботно!