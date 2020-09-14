ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В одном полотенце: Хайди Клум показала пикантные фото с молодым мужем

Понедельник 14 сентября 2020 22:29
В одном полотенце: Хайди Клум показала пикантные фото с молодым мужем
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Звезда не сдержалась

Хайди Клум вышла замуж за музыканта Тома Каулитца в феврале 2019-го после года отношений. По словам самой знаменитой модели, она никогда не была так счастлива в своих отношениях, а 16-летняя разница в возрасте никогда ими не ощущалась. И судя по поведению пары в сети, эти слова – чистая правда. Сейчас влюбленные супруги ведут себя, словно они только в начале своего бурного романа. 47-летняя супермодель публикует совместные фото из отелей, горячие селфи и признания друг другу в любви.

В одном полотенце: Хайди Клум показала пикантные фото с молодым мужем

Фото супруга Хайди (фото: instagram.com/heidiklum)

А несколько часов назад Хайди не удержалась, чтобы не похвалиться горячим фото красавца мужа. На снимке Том запечатлен по пояс, его обнаженное тело прикрывает только полотенце. Музыкант не полностью виден в кадре, акцент сделан на торсе и руках. В качестве подписи 47-летняя супермодель и телеведущая выбрала огненный эмодзи. Поскольку знаменитая красавица уже давно лишила поклонников возможности комментировать ее посты, они не смогли выразить свои эмоции и высказать догадки. Но поставили посту массу лайков.

Хайди Клум в новом образе (видео: instagram.com/heidiklum)

Также ранее Хайди опубликовала очередное видео, на котором примерила новый роскошный образ для съемок. Модель предпочла серое платье, расшитое пайетками, которое благодаря внушительному декольте обнажило ее пышную грудь. Выглядела Хайди невероятно молодо и соблазнительно!
В одном полотенце: Хайди Клум показала пикантные фото с молодым мужем

Хайди в отличной форме! (фото: instagram.com/heidiklum)

Порадовал фанатов и лук горячей звезды в ультрамини в крупный горох. Клум дополнила его босоножками на каблуке, сумочкой в тон платью и массой аксессуаров. Получилось невероятно стильно и по-летнему беззаботно!

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новости шоу-бизнеса музыкантмодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь