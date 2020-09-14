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В одному рушникові: Хайді Клум показала пікантні фото з молодим чоловіком

Понеділок 14 вересня 2020 22:29
В одному рушникові: Хайді Клум показала пікантні фото з молодим чоловіком
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Зірка не стрималася

Хайді Клум вийшла заміж за музиканта Тома Каулітца у лютому 2019-го після року стосунків. За словами самої знаменитої моделі, вона ніколи не була така щаслива в своїх відносинах, а 16-річна різниця у віці ніколи ними не відчувалася. І судячи з поведінки пари в мережі, ці слова – чиста правда. Зараз закохане подружжя поводить себе, ніби вони тільки на початку свого бурхливого роману. 47-річна супермодель публікує спільні фото з готелів, гарячі селфі і зізнання один одному в любові.

В одному рушникові: Хайді Клум показала пікантні фото з молодим чоловіком

Фото чоловіка Хайді (фото: instagram.com/heidiklum)

А кілька годин тому Хайді не втрималася, щоб не похвалитися гарячим фото красеня чоловіка. На знімку Тому зображений по пояс, його оголене тіло прикриває тільки рушник. Музиканта не повністю видно в кадрі, акцент зроблено на торсі і руках. В якості підпису 47-річна супермодель і телеведуча вибрала вогненний емодзі. Оскільки знаменита красуня вже давно позбавила шанувальників можливості коментувати її пости, вони не змогли висловити свої емоції і висловити припущення. Але поставили кадру масу лайків.

Хайді Клум в новому образі (відео: instagram.com/heidiklum)

Також раніше Хайді опублікувала чергове відео, на якому приміряла новий розкішний образ для зйомок. Модель обрала сіре плаття, розшите паєтками, яке завдяки значному декольте оголило її пишні груди. Виглядала Хайді неймовірно молодо і привабливо!
В одному рушникові: Хайді Клум показала пікантні фото з молодим чоловіком

Хайді у відмінній формі! (фото: instagram.com/heidiklum)

Порадував фанатів і лук гарячої зірки в ультраміні у великий горох. Клум доповнила його босоніжками на підборах, сумочкою в тон сукні і масою аксесуарів. Вийшло неймовірно стильно і по-літньому безтурботно!

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