Одно лицо: дочь Дженнифер Лопес поражает схожестью со звездной мамой на ее архивных фото

Дженнифер Лопес решила предаться воспоминаниям и поделилась со своими подписчиками в социальных сетях редкими и ранее невиданными фотографиями. Известная поп-дива «вернулась» в свое детство и показала фанатам свои юношеские фотографии. На черно-белых снимках певица продемонстрировала свой путь к славе: от молодой, скромной девушки, выросшей в Бронксе (один из районов Нью-Йорка) до всемирно известной суперзвезды.

Фанаты обратили внимание, что родная дочь Дженнифер — 12-летняя Эмма выглядит идентично со своей матерью в том же возрасте. На ретро снимках мы видим, как у юной Дженнифер вьются волосы, а стрижка выполнена в стиле «пикси». И, похоже, что сильные гены дают о себе знать, так как Эмма не только сильно похожа на свою мать, но и имеет ту же прическу «пикси»!

Поразителен тот факт, что кроме внешних сходств, юная дочь Джей Ло также обладает невероятным певчим голосом, который поразил поклонников во время их совместного выступления на Суперболе-2020 в Майами. Девочка вызвала настоящий фурор на сцене, а фанаты звёздного дуэта отметили прекрасные вокальные данные дочери Дженнифер.

Джей Ло с дочкой на Суперболе-2020 (фото: instagram.com/jlo)

В настоящее время, поп-звезда, вместе со своей родной дочерью, а также ее братом-близнецом Максимилианом-Девидом находятся на самоизоляции. Также, в их частном доме в городе Майами Джей Ло проводит время со своим мужем — известным бейсболистом Алексом Родригесом и его дочерями: Наташей (15 лет) и Эллой (11 лет).

Большое семейство наслаждается совместным времяпрепровождением в эти нелегкие времена и чтобы хоть как-то подбодрить и развлечь своих поклонников супруги решили провести сессию «вопросов и ответов» в Instagram.

Джей Ло с дочкой (фото: instagram.com/jlo)

Подписчики интересуются как проводит время звездная семья. Дженнифер не только рассказала о своем досуге, но и показала — опубликовав серию коротких видео в TikTok и Instagram, где можно убедиться в том, что семейство вовсе не скучает. Ее сын — Макс, купается в бассейне, а Эмма и Наташа подбадривают Дженни, которая занимается в домашнем спортзале.

Супруги Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обручились в марте 2019-го года, а их дети от других браков очень хорошо поладили. На интервью Опре Уинфри, во время тура ведущей «2020 Vision: Your Life in Focus», который проходил в прошлом месяце, Дженнифер поделилась личными переживаниями. Когда Опра спросила певицу о том, как ее дети восприняли Алекса, та ответила «Это не было похоже на неприязнь, он им сразу же понравился».

Поп-звезда рассказывала, что в первые дни знакомства, ее сын — Макс подружился с Алексом, что и вселило в неё уверенность, что их семьи прекрасно поладят. «Мой сын сказал мне: Алекс единственный, кто никогда не злится на меня. Дома, он частенько попадает в передряги, потому что у него очень много энергии и он постоянно что то ломает» — с улыбкой поделилась Дженнифер.