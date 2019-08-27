Одна цель: Каменских рассказала о конкуренции на Х-факторе среди членов жюри

Одна из самых популярных и востребованных артисток Украины NK Настя Каменских уже третий год является судьей вокального шоу Х-фактор на телеканале СТБ, а также судьей-победителем прошлого сезона. Артистка, которая призналась, считает ли свою внешность идеальной, рассказала, наставницей какой категории на шоу она хотела бы стать в этом году, каких артистов хочет видеть в своей команде, а также ответила на вопрос, есть ли конкуренция среди членов жюри.

По словам Насти Каменских, для нее не так важна категория участников, как люди, у которых есть талант и тот самый Х-фактор.

"В этом сезоне я ищу не просто исполнителя, а настоящего артиста с огромным потенциалом и желанием много и упорно работать и добиваться масштабных целей. Я готова поделиться своим опытом, ведь уже прошла огромный творческий путь и на своем примере могу совершенно точно сказать, что любые цели достижимы, если трудиться", - признается артистка.

Члены жюри Х-Фактора: Андрей Данилко, Настя Каменских, Игорь Кондратюк и Оля Полякова (фото: пресс-служба СТБ)

Поскольку впервые за все сезоны украинского Х-фактора в этом году среди членов жюри будет сразу 2 девушки (Настя Каменских и Оля Полякова), певица прокомментировала и слухи о конкуренции между ними.

"Я не считаю, что среди членов жюри есть конкуренты, ведь у всех у нас одна цель: найти артистов, которые станут будущим украинской сцены, которые завоюют любовь миллионов украинцев и о которых, возможно, даже услышит весь мир. Поэтому главный фокус - раскрыть весь потенциал своих подопечных", - рассказала она.

Напомним, ранее Каменских взбудоражила сеть уж очень пикантными фото в ванной! Снимки получились немного "авторскими". На них певица в купальнике позирует в темной ванной.

К слову, Настя Каменских показала ранее целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.