Одна нога уже в 2020: Леся Никитюк ошеломила трендовым новогодним нарядом

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая продемонстрировала эффектный праздничный образ

Леся Никитюк уже активно готовится к Новому 2020 году и в том числе подбирает себе наряд. Напомним, что телеведущая вернулась из насыщенной поездки в Китай аккурат к праздникам - как раз осталось немного времени на подготовку. К слову, в Поднебесной Леди Ле не преминула заняться шопингом и примерить яркие наряды а азиатском стиле - к примеру, фаны пришли в восторг от ее стильного лука в шелковом мини-платье с принтом питона. Теперь же красотка похвасталась трендовым праздничным нарядом.

На своей странице в Instagram Леся опубликовала эффектный кадр, на котором она запечатлена в стильном новогоднем платье - верх наряда состоит из черного корсета, подчеркнувшего пышный бюст артистки. Нижняя же часть - юбка в пол серебристого металлического оттенка с очень высоким разрезом.

На снимке Никитюк уверенно идет вперед, позволяя полюбоваться на свою "бесконечно" длинную ножку - вторая же скрыта подолом наряда.

"Одна нога вже у 2020му. Вгадайте які кольори треба одягати в новорічну ніч?? dress by #samaшила", - прокомментировала кадр теледива.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леди Ле высоко оценили ее лук и поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

Ногища

Білий, срібний, золотий)

Красотка ))))))

Гарна нога і плаття

Красотка обажаю

Круто

Это все потому что длинные ноги!

Отвал башки. Леся - красота писаная!!!!))))

Дуже красиво

Обожаю вашу самоиронию и женственность

Ого, вот это ножки-циркули

Шикарна жіночка

Красотка. Читала что должны быть светлые тона белый, бежевый, серебро

Boy Boy полегче детка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву.