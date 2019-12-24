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Одна нога уже в 2020: Леся Никитюк ошеломила трендовым новогодним нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.12.2019 - 13:28
Одна нога уже в 2020: Леся Никитюк ошеломила трендовым новогодним нарядом
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая продемонстрировала эффектный праздничный образ

Леся Никитюк уже активно готовится к Новому 2020 году и в том числе подбирает себе наряд. Напомним, что телеведущая вернулась из насыщенной поездки в Китай аккурат к праздникам - как раз осталось немного времени на подготовку. К слову, в Поднебесной Леди Ле не преминула заняться шопингом и примерить яркие наряды а азиатском стиле - к примеру, фаны пришли в восторг от ее стильного лука в шелковом мини-платье с принтом питона. Теперь же красотка похвасталась трендовым праздничным нарядом.

На своей странице в Instagram Леся опубликовала эффектный кадр, на котором она запечатлена в стильном новогоднем платье - верх наряда состоит из черного корсета, подчеркнувшего пышный бюст артистки. Нижняя же часть - юбка в пол серебристого металлического оттенка с очень высоким разрезом.

На снимке Никитюк уверенно идет вперед, позволяя полюбоваться на свою "бесконечно" длинную ножку - вторая же скрыта подолом наряда.

"Одна нога вже у 2020му. Вгадайте які кольори треба одягати в новорічну ніч?? dress by #samaшила", - прокомментировала кадр теледива.

Одна нога уже в 2020: Леся Никитюк ошеломила трендовым новогодним нарядом

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леди Ле высоко оценили ее лук и поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

  • Ногища
  • Білий, срібний, золотий)
  • Красотка ))))))
  • Гарна нога і плаття
  • Красотка обажаю
  • Круто
  • Это все потому что длинные ноги!
  • Отвал башки. Леся - красота писаная!!!!))))
  • Дуже красиво
  • Обожаю вашу самоиронию и женственность
  • Ого, вот это ножки-циркули
  • Шикарна жіночка
  • Красотка. Читала что должны быть светлые тона белый, бежевый, серебро
  • Boy Boy полегче детка

Одна нога уже в 2020: Леся Никитюк ошеломила трендовым новогодним нарядом

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву.

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