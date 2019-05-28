"Одинокие чашки с застывшим чаем": Тодоренко пожаловалась на дефицит времени на мужа (видео)

Регина Тодоренко любит время от времени показать и рассказать своим поклонникам о материнских буднях. Отметим, что вместе с музыкантом Владом Топаловым украинская телеведущая воспитывает сыночка Михаила, который родился в декабре прошлого года.

На этот раз Регина немного пожаловалась. Выяснилось, что за материнскими заботами ей не всегда хватает достаточно времени на мужа. Тодоренко даже сняла на видео подтверждение своих слов в виде… застывшего чая.

Так, телеведущая объяснила, что поздно вечером, когда она укладывала малыша спать, Влад Топалов заварил себе и своей любимой чай в надежде провести с ней немного времени вечером. Но Регина уснула. Тодоренко даже записала короткое видеообращение к своим поклонникам.

"Встала я сегодня в 6 часов утра. Да что там в шесть – в четыре! А потом в шесть… И вот, что нашла на кухне. Две одинокие, стоящие вместе чашки с застывшим, покрытым пылью чаем. А это означает, что вчера, когда я укладывала нашего человечка, я уснула. А муж меня ждал! Мой хороший муж", - трогательно отзывается о Топалове Тодоренко.

"Вы тоже мало времени проводите со своим мужем?" - спрашивает у поклонников Регина. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее деловая Регина Тодоренко в ярком образе вызвала споры в сети. Не всем поклонникам ведущей понравилась деталь ее нового образа.

Также до этого Топалов показал, как они с Тодоренко развлекают сына.