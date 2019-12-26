Не одиноки во вселенной: El Кравчука украли инопланетяне (видео)

Украинский исполнитель уверен - мы не одни во вселенной
El Кравчук представляет песню из нового альбома, под названием "Hello,Jenet", которую посвятил планете-двойнику Земли. Артист верит, что у каждого элемента на нашей планете есть зеркальное отражение в бесконечных просторах галактики и всему нашему технологическому прогрессу мы обязаны инопланетянам.
10 лет назад у певца состоялся контакт с пришельцами, который заставил его по другому посмотреть на мир.
“Мы не одиноки во вселенной”, - об этом El Кравчук поет в новом разрывном хите, автором которого стал Михаил Некрасов.
Кстати, премьера суперхита “ALLO” состоялась на Рождество - 25 декабря.
EL KRAVCHUK - ALLO Прем'єра 2019
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Скриншот комментариев: youtube
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