Одинаково прекрасны: Ким Кардашьян с 64-летней матерью восхитили красотой и молодостью в новой съемке

Ким Кардашьян с мамой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда новую рекламную кампанию

Ким Кардашьян умеет приумножить свой капитал и даже во времена коронавируса не сбавляет обороты в бизнесе. Так, в этот раз 39-летняя предпринимательница решилась на запуск очередного парфюма. Она уже выпускала ароматы совместно со всеми своими сестрами. Теперь же очередь дошла до главы семейства – Крис Дженнер. Ким показала первое фото из совместной рекламной кампании. На нем она позирует вместе с Крис.

Мама и дочь сидят по обе стороны от внушительных размеров флакона, который отличает весьма оригинальная форма. Он выполнен в виде шестиугольника, а по центру красуется оттиск силуэтов звездной родительницы и ее знаменитой дочери. Обеим им создали стильные безупречные образы, которые зрительно практически уравняли в возрасте 39-летнюю Ким и 64-летнюю Крис. Так, обе они одеты в светлые облегающие наряды, а акцент сделан на выразительном макияже. Волосы Ким уложили в гладкую укладку, а Крис сделали, наоборот, более объемную.

«Моя мама @krisjenner и я очень рады объявить о запуске KKW x KRIS, нашей первой совместной работы @kkwfragrance. Древесный, белый цветочный аромат со свежестью фрезии, кремово-белой гардении и туберозы в сердце – я знаю, что вам понравится носить его так же, как и мне. В поддержку семей и детей, затронутых кризисом COVID-19, мы будем жертвовать 20% прибыли от ВСЕХ продаж KKW FRAGRANCE с 15 апреля по 5 мая на @blessingsinabackpack – организацию, предоставляющую еду по выходным для детей по всему миру. Америка, которая в противном случае могла бы остаться голодной», – объявила Кардашьян.

Поклонники просто засыпали страницу Ким приятными комментариями. Многие отметили, что ждали этого запуска очень давно. Так что новинка от KKW Fragrance наверняка будет иметь успех.

Крис и Брюс Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, на днях фото со своей мамой публиковала еще одна сестра из знаменитого семейства – Кайи. Девушка нашла архивные фото, на которых Крис позирует с Брюсом Дженнером (сейчас – Кейтлин Дженнер, прим. ред.), своим вторым мужем. Молодые и счастливые, они запечатлены в разных локациях. Интересно, что в настоящее время Крис выглядит практически так же прекрасно. Сама она уверяет, что никаких вмешательств во внешность она не допускает. А вот у бьюти-экспертов на этот счет свое мнение.